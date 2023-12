Nova exposição: Clube de Fotografia revela a “Imensidão” dos mares na Câmara de Atibaia

A Câmara de Atibaia recebeu nesta semana uma nova exposição do Clube Atibaiense de Fotografia. É a 105ª exposição fotográfica coletiva do grupo, intitulada “Imensidão”. A dirigente do Clube Kathya Silva coordenou a montagem da exposição, ao lado de Flávio Pileggi, e escreveu o texto de apresentação.

(Foto: Divulgação)

Pela Câmara, participaram da iniciativa o Departamento de Comunicação e a Divisão de Assuntos Legislativos/Escola Legislativa, com o respaldo da Presidência da Casa.

“Naveguem conosco em um mergulho visual pelos vastos horizontes dos mares que abraçam nosso planeta. Cada imagem é um testemunho das jornadas captadas pelas sensíveis lentes de nossos dedicados integrantes, revelando a beleza única que reside nas profundezas e na superfície desse mundo aquático”, convidou Kathya.

“Preparem-se para uma viagem através das cores, texturas e mistérios que habitam as águas que conectam continentes e ecoam histórias milenares. Desfrutem dessa jornada visual, em que cada imagem é uma onda que nos leva a contemplar a beleza incomparável dos mares do nosso precioso planeta”, acrescentou a dirigente do CAF.

A mostra poderá ser visitada até o final de janeiro de 2024 no prédio do Legislativo, que fica na avenida Nove de Julho, 265, centro.

