Piracaia recebe apresentação única na região do espetáculo “TsuNANY”

Após seguidos sucessos na televisão e, atualmente, no “Caldeirão com Mion” e “Vai que Cola”, a atriz e humorista Nany People faz única apresentação de seu solo de humor “TsuNany”, dia 25 de agosto, às 21 horas, no Clube de Campo Piracaiense, em Piracaia. Os ingressos são limitados e já estão disponíveis no site megabilheteria.com.

O espetáculo relata de maneira divertida os diversos “mal sucedidos hábitos” da vida moderna, como a cirurgia plástica sem limites, os exercícios físicos em excesso, os hábitos tecnológicos desregrados, como o uso indiscriminado de celulares e as consequências em nossos relacionamentos sociais, afetivos e sexuais.

Neste solo, a atriz apresenta uma personagem que traz o comportamento de uma relatora social, que expõe assuntos sobre os diversos temas e permite ao espectador se tornar um observador de si mesmo, e é claro, mantendo uma linha espontânea de intensa interação com o público.

O espetáculo está há 12 anos em cartaz, sempre atualizando histórias e trazendo novidades. Já passou por quase todos os Estados do país, e soma mais de 3.000 apresentações.

“TsuNANY” é tudo aquilo que você vê, se identifica, se critica e não se crucifica. Se DIVERTE!

Serviço

Espetáculo “TsuNANY”

Data: 25 de agosto de 2023

Horário: 21 horas

Local: Clube de Campo Piracaiense

Endereço: Estr. Municipal André Franco Montoro, Km 1, s/n – Piracaia (SP)

Duração: 90 minutos

Classificação Indicativa: 12 anos

Vendas on line: megabilheteria.com

Informações: (11) 99996-3356

Fonte: Assessoria de Imprensa