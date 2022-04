Espetáculo “Além da vida”, de Chico Xavier, será apresentado em Atibaia

Nesta sexta-feira, 8 de abril, Atibaia recebe e espetáculo teatral “Além da Vida”, da obra de Chico Xavier. A apresentação será no Grêmio Esportivo Atibaiense, às 20 horas.

Montagem dirigida por Cristiane Natale comemora 10 anos de sucesso com nova temporada presencial. Texto de Hilton Gomes de Souza, Paulo Figueiredo e Augusto César Vanucci tem no elenco os atores Amanda Bitencout, Mayte Costa e Paulo de Jesus, além da própria diretora.

A primeira montagem de Além da Vida, aconteceu em 1980, quando Chico Xavier e Divaldo Franco sentiram a necessidade de colocar no palco do teatro um espetáculo que abordasse a vida após a morte, com seriedade e comprometimento. Tinham em comum um amigo que trabalhava no meio artístico, mas não era apenas um profissional comum, pois tratava-se de um dos maiores diretores da televisão brasileira: Augusto César Vannucci.

Como era conhecido no meio, tomou frente nessa empreitada. Felipe Carone e Lúcio Mauro foram convocados e estrearam a primeira versão da peça no Rio de Janeiro, no dia 19 de janeiro de 1980. Mesmo antes da estreia, o grupo ficou receoso porque seria a primeira peça que abordaria um tema tão polêmico, mas Chico Xavier sabia o que aconteceria: sucesso absoluto!

Foram mais de 2 milhões de espectadores em 40 anos de trajetória desde a primeira montagem do espetáculo. Neste percurso houve modernizações cênicas, dirigida por Cristiane Natale, feita em 2010, em comemoração ao aniversário de Chico Xavier.

O espetáculo aborda temas polêmicos como aborto, suicídio, abandono infantil, intrigas e opção afetiva e sexual entre outros, de forma leve e sutil. Embora escritos há quarenta anos, os temas continuam atuais.

“O Brasil é um país onde o misticismo é capaz de alimentar discussões intermináveis, movimentar massas e até transformar uma peça teatral num verdadeiro fenômeno. É o caso do espetáculo Além da Vida que aborda temas como reencarnação atraiu um público até então inimaginável: mais de 2 milhões de pessoas. Além da Vida é uma montagem sincera que mobiliza e leva a reflexão. As situações apresentadas tratam de temas como aborto, drogas, suicídio, preconceito, entre outros.

O espetáculo é um fenômeno que transcende ao fato teatral. Não é uma pregação, longe disso, ele mostra que há outras dimensões e que é necessário pensar muito a partir do momento em que o livre arbítrio existe em todos os níveis de consciência.” diz Artur da Távola.

Serviço:

Além da Vida

– Dia 8 de abril às 20h – única apresentação na região

– Local – Grêmio Esportivo Atibaiense

– Ponto de Venda: Na Secretaria do Clube no Horário Comercial

– Vendas on line – megabilheteria.com

– Informações: 4402-3911 e 999963356 Whatsapp (inclui o seu também)

Ação Promocional: entregue um kilo de alimento não perecível e compre o ingresso por R$30,00. Promoção não cumulativa; mesmo com os descontos previstos em Lei.

Toda a arrecadação será revertida para as ações assistenciais das Casas Espíritas de ATIBAIA e Região.

Indicação Etária: Livre para Todos os Públicos. Indicado a partir de 12 anos.