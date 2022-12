Prefeitura de Atibaia promoverá concursos de Blocos Carnavalescos e de fantasia infantil

O Carnaval 2023 em Atibaia terá novidades! A Prefeitura irá promover concurso de Blocos Carnavalescos e de fantasia infantil para animar ainda mais a festa na cidade. A avaliação dos blocos e das fantasias será feita por uma comissão julgadora, a ser definida pela Secretaria de Cultura.

O concurso de blocos vai ocorrer no dia 21 de fevereiro, terça-feira de Carnaval. Poderão participar os blocos que estiverem uniformizados por meio de “abadá” e com um mínimo de 10 participantes. As inscrições serão feitas no próprio dia 21, ao lado do palco na Praça Claudino Alves (Matriz), no Centro de Atibaia.

(Imagem Ilustrativa: Quino Al por Unsplash)

Os blocos serão avaliados pelos seguintes quesitos: animação; disciplina; figurino e ornamentação. Serão três prêmios, sendo um para cada bloco vencedor. Blocos que se envolverem em brigas e desavenças estarão automaticamente desclassificados e serão convidados a se retirar do local.

Já o concurso de fantasia infantil, destinado a crianças com idade entre 0 e 12 anos, será realizado no dia 19 de fevereiro, domingo. As inscrições poderão ser feitas no mesmo dia, ao lado do palco. A avaliação será feita seguindo os seguintes quesitos: animação; originalidade; figurino e ornamentação. Serão três prêmios para a categoria feminina e outros três para a categoria masculina.

Premiação

A Secretaria de Cultura está abrindo inscrição para empresas interessadas em participar da premiação dos concursos de fantasia infantil e de Blocos Carnavalescos. As inscrições serão de 02 a 20 de janeiro de 2023, por meio do protocolo via 1Doc no site da Prefeitura (https://atibaia.1doc.com.br/atendimento).

Após realizadas as inscrições, uma comissão formada pelos membros da Prefeitura avaliará e selecionará os itens que melhor se adequarem à proposta de construção do Carnaval. A premiação será entregue aos vencedores na data de realização dos eventos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia