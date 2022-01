Projeto Educando com Música e Cidadania está com inscrições abertas em Atibaia

O projeto Educando com Música e Cidadania – desenvolvido pela Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura, que promove iniciação musical, cursos de instrumentos e aulas de dança para crianças, está com inscrições abertas.

Para se inscrever, basta comparecer com documento original do aluno, foto 3×4 e carteirinha de convênio ou SUS na sede da FAMA, localizada no Centro Cultural Reginaldo Ângelo (Av. Dr. Joviano Alvim, nº 1322, Vila Thais), de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 20h30, e de sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. As inscrições vão até 7 de março de 2022.

(Imagem Ilustrativa: Vlad Vasnetsov por Pixabay)

Para este ano, as vagas disponíveis são para os cursos de teoria musical, musicalização infantil, iniciação musical e instrumentos de madeira, cordas, metais e percussão. As demais vagas são disponibilizadas para aulas de ballet, baliza, sapateado, jazz e dança moderna. As turmas serão divididas por idade e período.

A Secretaria Municipal de Cultura ressalta que as aulas presenciais do projeto estão seguindo todas as medidas de prevenção à Covid-19, com distanciamento, álcool em gel disponível para os alunos e professores e higienização frequente dos materiais e instrumentos utilizados.

Mais informações: (11) 4411-1741 ou (11) 94052-1348.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia