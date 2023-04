Projeto “Ekatê – Duo Siqueira Lima” se apresenta em Atibaia com música erudita contemporânea brasileira

A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura, promove o show “Ekatê – Duo Siqueira Lima”, com o objetivo de divulgar a música erudita contemporânea brasileira no Estado de São Paulo. A apresentação gratuita acontece no dia 2 de maio, terça-feira, às 19h30, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro) com um bate-papo aberto ao público para perguntas após o show. É necessário retirar ingressos uma hora antes do evento, na bilheteria do Cine Itá.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Formado pela uruguaia Cecília Siqueira e pelo mineiro Fernando de Lima, o Duo Siqueira Lima é considerado um dos mais prestigiados duos de violões da atualidade. Em turnê nos Estados Unidos, o duo se destacou pelo sucesso de público e crítica, o que lhes rendeu o prêmio Brazilian International Press Awards 2014.

Em síntese a palavra “Ekatê” simboliza o ato de “compartilhar”, seja o amor pela arte e também pela cultura. O repertório do concerto é formado por 12 obras, das quais 9 fazem parte do CD Violonístico, lançado em 2022. O projeto “Ekatê” sintetiza o momento de celebração dos 20 anos de carreira do duo.

O Duo Siqueira Lima já se apresentou em mais de 40 países. A fama internacional veio através do vídeo em que aparecem tocando “Tico-Tico no Fubá” em um só violão, ultrapassando 4 milhões de visualizações. O repertório dos concertos mescla músicas novas com outras que marcaram sua história por meio de uma apresentação dinâmica, promovendo riqueza e originalidade da música erudita brasileira contemporânea e a música popular.

Vale ressaltar que o evento é gratuito e realizado com apoio da Secretaria de Cultura da Prefeitura da Estância de Atibaia e recursos do Programa de Ação Cultural (ProAC) do Governo do Estado de São Paulo.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia