Últimos dias da Mostra Internacional de Cinema Virtual trazem filmes em diferentes gêneros

A 3ª Mostra Internacional de Cinema Virtual, realização das secretarias estaduais de Cultura e Economia Criativa e de Relações Internacionais, entra na reta final de sua programação, mas até o dia 15 o público pode assistir filmes do Canadá, Cuba, Israel e Québec em diferentes gêneros, todos com classificação livre.

O documentário “Ute Kanata” adapta o hino nacional à realidade das Primeiras Nações do Canadá e o transforma em canção de todos os povos (Foto: Divulgação)

Os longas-metragens, curtas e documentários estarão disponíveis gratuitamente aos espectadores na plataforma de streaming e vídeo por demanda #CulturaEmCasa, que oferece uma ferramenta que avisa o horário da sessão. É só escolher a programação.

Em cartaz nesta segunda-feira (12), às 18h, o documentário “A Gota d’Água”, que em 30 minutos faz um relato de esperança e um exemplo fiel da resistência do povo cubano e um reflexo inconfundível do potencial do sistema de saúde e do treinamento humanista e solidário dos médicos do país. Na segunda sessão da noite, “Confiança”, de Québec, é uma animação em formato experimental, que conta a história de uma árvore tentando sobreviver na natureza. O filme tem 4 minutos e poderá ser visto até o dia 14.

Na terça (13), às 20h, é a vez de “Ute Kanata”, também de Québec, um documentário de 3 minutos que é tanto um manifesto reivindicando o reconhecimento oficial do hino nacional canadense em línguas autóctones quanto uma canção que une povos deste território. Na sessão das 21h, Sammy Gadbois é um jovem artista esquimó nascido na maior aldeia da região norte de Quebec, no Canadá. Em 2016, ele adquiriu uma câmera para documentar seu cotidiano, o que resultou na sua primeira produção “Kuujjuaq”.

O filme israelense “Sublocação”, que aborda o intercâmbio cultural, encerra a programação da edição 2022 do evento, com estreia às 18h, de quinta-feira (15).

Realizada em parceria com 13 consulados, que fizeram a curadoria cinematográfica priorizando filmes premiados e títulos inéditos no Brasil, a Mostra Internacional de Cinema Virtual é uma oportunidade de lançar ao público brasileiro um novo olhar sobre o mundo.

Confira:

Segunda – 12/12

18h – A Gota d’Água (Cuba)

21h – Confiança (Québec)

Terça – 13/12

20h – Ute Kanata (Québec)

21h – Kuujjuaq (Canadá)

Quinta – 15/12

18h – Sublocação (Israel)

Para agendar sua programação basta acessar o site Cultura em Casa.

Fonte: Assessoria de Imprensa Secretaria de Relações Internacionais do Estado de São Paulo