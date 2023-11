Centro Paula Souza: estão abertas inscrições para Programas de Mestrado

Entre os dias 6 e 27 de novembro, estão abertas as inscrições para os Programas de Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologia em Sistemas Produtivos e em Gestão e Desenvolvimento da Educação Profissional do Centro Paula Souza (CPS). Os editais com as informações necessárias para fazer a inscrição estão disponíveis no link.

(Imagem Ilustrativa de Soundtrap por Unsplash)

“Nossos Programas de Mestrado Profissional têm como objetivo contribuir para a criação de um corpo técnico que domine a linguagem e as culturas científica e tecnológica, colaborando com o diálogo entre o setor empresarial e o acadêmico”, explica a coordenadora do Ensino de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa do CPS, Helena Gemignani Peterossi.

O processo de seleção será online e é composto por duas etapas. A primeira é eliminatória, com análise dos pré-projetos de pesquisa e aplicação de prova escrita dissertativa. A segunda fase é classificatória e os candidatos passam por entrevista com os professores e coordenadores do Programa de Mestrado. A divulgação do resultado será no dia 21 de fevereiro de 2024.

Em caso de dúvidas, o candidato deve entrar em contato com a Unidade de Pós-Graduação (Upep) do CPS pelo e-mail mestrado.selecao@cps.sp.gov.br.

Confira o calendário com as datas do processo de seleção:

Inscrições: 6 a 27 de novembro

Deferimento / indeferimento das inscrições: 8 de dezembro

Prova escrita dissertativa: 12 de dezembro

Divulgação dos resultados da 1ª fase: 27 de dezembro

Divulgação da agenda de entrevistas: 2 de fevereiro de 2024

Entrevistas: 5 a 8 de fevereiro de 2024

Divulgação do resultado: 21 de fevereiro de 2024

Matrículas: 23 a 27 de fevereiro de 2024

Início das aulas: 4 de março de 2024

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo