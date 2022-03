Centro Paula Souza prorroga inscrições para Escola de Inovadores

O Centro Paula Souza (CPS) prorrogou até quinta-feira (24) as inscrições para a 14ª edição da Escola de Inovadores. O curso de extensão gratuito organizado pela Inova CPS tem o objetivo de ensinar pessoas com espírito empreendedor a transformar ideias inovadoras em startups.

Para participar, é necessário apresentar uma proposta de empreendedorismo que será avaliada com base em critérios como inovação, viabilidade técnica e potencial de mercado. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site inova.cps.sp.gov.br.

(Imagem Ilustrativa: Colin Behrens por Pixabay)

O curso em formato online tem duração de 60 horas, distribuídas por dez aulas semanais, ministradas por professores de Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais que atuam como agentes de inovação. O conteúdo está dividido em três fases, que envolvem mentalidade, habilidades e recursos.

Entre os temas abordados estão gestão empresarial básica, comunicação e marketing, tecnologia aplicada aos negócios, abertura e manutenção de empresas, inspiração, ideação, prototipagem e ferramenta de modelagem de negócios Canvas. O participante também conta com mentoria para construir seu plano de negócios com foco em demandas atuais de mercado e características da economia regional.

Ao final, os projetos de startups serão apresentados a empresários, instituições públicas e representantes de ambientes de inovação, como incubadoras, parques tecnológicos e espaços de coworking, com o intuito de gerar parcerias e oportunidades de negócios.

Entre as novidades desta edição está a participação de todas as unidades do CPS. Para fazer a inscrição, o interessado deve preencher o formulário e indicar a Etec ou Fatec mais próxima. Serão selecionadas 20 propostas – com até três integrantes cada uma – por unidade. A lista de aprovados será divulgada na sexta-feira (25). As atividades ocorrem entre março e junho. Inscreva-se!

Trilha de Empreendedorismo

A Escola de Inovadores integra o programa Trilha de Empreendedorismo e Inovação, que também conta com o portal Vitrine Inova CPS e o programa intensivo de aceleração Acelera Inova CPS. O site apresenta os 50 melhores projetos de negócios desenvolvidos no curso para serem conhecidos e avaliados por mentores, investidores e possíveis parceiros. As dez iniciativas de maior destaque participam do Acelera Inova CPS. Veja vídeo

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo