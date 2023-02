Com 150 vagas para Atibaia, vestibular da Univesp está com inscrições abertas

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) está com inscrições abertas para o Vestibular 2023. Por meio do processo seletivo, o polo de Atibaia oferece 150 vagas para nove cursos totalmente gratuitos, divididos em três eixos: Negócios e Produção, Licenciatura e Computação. São 50 vagas em cada eixo e as inscrições seguem abertas até 30 de março no site vestibular.univesp.br .

(Imagem Ilustrativa: fancycrave1 por Pixabay)

Em cada eixo de ingresso, são oferecidas três opções de curso: Letras, Matemática e Pedagogia no de Licenciatura; Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação dentro de Computação; Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais em Negócios e Produção.

As provas (objetiva e redação) ocorrerão no dia 28 de maio, às 13h, e os locais oficiais de realização dos exames serão divulgados no site do vestibular no dia 19 de maio. O valor da inscrição é de R$ 51,75 e, para participar, não há limite de idade, basta o candidato ter concluído o ensino médio ou estar com o término previsto até o período da matrícula. O início das aulas deve acontecer no final de julho de 2023.

No preenchimento da ficha de inscrição, os candidatos devem realizar todas as etapas previstas, bem como responder o questionário socioeconômico, inserir o CPF e os dados pessoais. Também será possível fornecer os números de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020, 2021 e 2022, para que os resultados sejam considerados na prova objetiva e computados à nota final.

De acordo com a Univesp, caso a nota do ENEM 2022 não seja divulgada até o dia 30 de março, não valerá para o processo seletivo deste ano. Vale ressaltar também que haverá Sistema de Pontuação Acrescida para Pretos, Pardos e Índios (PPI) e para alunos que estudaram o Ensino Médio em escolas públicas.

Com mais de 400 polos em 360 municípios paulistas, a Univesp oferece cursos a distância, com alguns encontros presenciais no polo de apoio de cada cidade. Em Atibaia, o polo da Univesp está localizado na Avenida Dr. Joviano Alvim, nº 112, Alvinópolis. O gabarito oficial será divulgado no dia 29 de maio, também no site do vestibular.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá acessar o “Fale Conosco” do site da Vunesp no endereço www.vunesp.com.br/faleConosco e encaminhar mensagem para a banca realizadora do certame. Ou entrar em contato com o “Disque Vunesp” por meio do telefone (11) 3874-6300. O atendimento funciona em dias úteis, das 8h às 18h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia