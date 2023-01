CPS abre inscrições para os cursos de MBA e apresenta nova formação

Até o dia 28 de fevereiro, a Unidade de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa (Upep) do Centro Paula Souza (CPS) está com inscrições abertas para cursos de pós-graduação lato sensu no modelo Master of Business Administration (MBA).

São oferecidas quatro opções de formações, com limite de 30 vagas em cada uma: MBA em Engenharia e Negócios (MBE); MBA em Gestão de Projetos e Processos Organizacionais (MGP); MBA em Tecnologia e Inovação (MBT) e MBA em Gestão de Design (MBD).

(Imagem Ilustrativa: Sincerely Media por Unsplash)

A partir deste primeiro semestre de 2023, a novidade é o MBA em Gestão de Design (MBD). O curso tem como objetivo formar líderes, de diferentes áreas do conhecimento, para serem capacitados a:

Realizar a gestão de design em ambientes complexos e em constante mudança, promovendo transformações físicas e digitais nas organizações;

Tomar decisões de qualidade em relação a projetos, estratégias, táticas e operações da área de Design de Serviços e Produtos nas empresas;

Promover inovação nas organizações;

Aplicar metodologia projetual na solução de projetos, processos e procedimentos, difundindo o conhecimento gerado para todas as pessoas na organização.

Indicado para profissionais de qualquer área, os cursos de MBA qualificam gestores e executivos para aperfeiçoar sua atuação no mercado e atuar em postos de liderança, além de favorecer a troca de experiências e networking. Para concorrer a uma vaga, o interessado deve ter Ensino Superior completo e se inscrever pelo site.

A carga horária é de 360 horas, distribuídas em 15 meses. O início das aulas está previsto para março e os encontros serão realizados de forma híbrida (presencial e online, por meio da plataforma Microsoft Teams).

Serviço

Cursos de pós-graduação lato sensu

Local: Unidade de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa (Uepep)*

Rua dos Bandeirantes, 169 – Bom Retiro – São Paulo/SP

Informações: Pelo site ou pelo e-mail latosensu@cps.sp.gov.br

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo