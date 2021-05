Cursos de capacitação gratuitos estão com inscrições abertas em Atibaia

Estão abertas as inscrições para cursos de capacitação gratuitos oferecidos pela Prefeitura da Estância de Atibaia em parceria com o SEBRAE, o SENAI e a ACIA. Os cursos disponíveis, com atividades em maio e junho, são: “Técnicas para Impermeabilização de Estruturas” e “Fabricação de Cupcakes e Bolos Caseiros”, ambos presenciais e com 14 vagas cada, por turma; e “Técnicas para Desenvolver Projetos de Iluminação”, com aulas a distância e 30 vagas.

As inscrições podem ser realizadas no SEBRAE AQUI Atibaia (Rua Castro Fafe, nº 295, Centro) e se encerram uma semana antes do início das aulas. As vagas são limitadas e por ordem de chegada. Já as aulas serão realizadas no Núcleo Profissionalizante SENAI de Atibaia (Rua Marcilio Ambrosio de Camargo, s/n, Jd. Roseli).

“Fabricação de Cupcakes e Bolos Caseiros” é um dos cursos oferecidos (Imagem Ilustrativa: Free-Photos / Pixabay)

O curso “Técnicas para Impermeabilização de Estruturas – 48 horas”, presencial, abordará a gestão de vendas e finanças, além de ter por objetivo o desenvolvimento de competências relativas à especificação e execução de sistemas de impermeabilização para diversos tipos de bases e estruturas. As aulas acontecerão no período de 31 de maio a 23 de junho e duas turmas estão disponíveis (14 vagas cada), sempre às segundas, terças e quartas-feiras: das 13h às 17h ou das 18h às 22h.

No curso “Fabricação de Cupcakes e Bolos Caseiros – 28 horas”, presencial, também será abordada a gestão de vendas e finanças, além do desenvolvimento de competências relativas ao processo produtivo de confecção de cupcakes e bolos caseiros. As aulas acontecerão no período de 7 a 16 de junho e também há duas turmas disponíveis (14 vagas cada), sempre de segunda a quinta-feira: das 13h às 17h ou das 18h às 22h.

E o curso “Técnicas para Desenvolver Projetos de Iluminação – 44 horas”, com aulas a distância e 30 vagas, abordará marketing e finanças, além de trabalhar competências para avaliar, dimensionar e projetar sistemas de iluminação, desenvolvendo projetos com o uso de software específico e identificando sistemas eficientes de iluminação, conforme regulamentos, normas e procedimentos técnicos, de qualidade, segurança, saúde e meio ambiente. As aulas acontecerão no período de 1º a 8 de junho, às terças e quintas-feiras, das 18h às 22h.

Os cursos fazem parte do Empreenda Rápido, programa do Governo do Estado com o SEBRAE-SP que tem como objetivo oferecer em um só lugar tudo o que o empreendedor precisa para abrir ou ampliar o seu negócio. Mais informações e inscrições diretamente no SEBRAE AQUI Atibaia (11) 4414-7800 – opção 08 ou (11) 94120-3804 – sebraeaquiatibaia@gmail.com .

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia