Inscrições para curso gratuito de Design de Moda seguem abertas até 1º de maio

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de Design de Moda em Atibaia, oferecido pelo programa OCA – Oficinas Culturais e Artísticas, com apoio da Prefeitura de Atibaia. Essa iniciativa, que busca capacitar jovens interessados na área criativa, é uma oportunidade para aqueles que desejam aprender mais sobre o mundo do design de moda.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Como participar?

As inscrições para o curso são gratuitas e destinadas a interessados a partir de 16 anos. Vale ressaltar que as vagas são limitadas. Os interessados devem preencher o formulário disponível neste link até o dia 1º de maio. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp 11 99957-1817 ou e-mail contato@questconsult.com.br. A lista dos selecionados para o curso será divulgada até o dia 3 de maio, nas redes sociais do projeto.

Início do curso

O início do curso está marcado para o dia 6 de maio, no Centro de Formação Profissional Imperial – Núcleo de Moda & Design, localizado na Rua Avenida Imperial, 1.185, Jardim Imperial. Durante as aulas, ministradas por profissionais experientes do setor, os participantes terão a chance de aprender técnicas essenciais de design de moda, explorando conceitos de criação, produção e apresentação de peças.

Sobre o curso e o projeto

O OCA é um projeto desenvolvido pela Quest em parceria com o Instituto Neoenergia, presente em quatro cidades do Estado de São Paulo, incluindo Atibaia. Destinado a pessoas a partir de 16 anos e com participação livre, o programa visa capacitar jovens de baixa renda na economia criativa, promovendo seu desenvolvimento humano, social e cultural. Em Atibaia, o destaque fica para o Núcleo de Moda & Design do OCA, oferecendo um curso inteiramente gratuito de design de moda.

A iniciativa conta com o patrocínio da Neoenergia Elektro e Instituto Neoenergia, com apoio da Prefeitura de Atibaia, e é realizada pela Khronos e pelo

ProAC – Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo.

Desfile de moda

Recentemente foi realizado o desfile do projeto Oficinas Culturais e Artísticas (OCA) do Núcleo de Moda e Design. O evento, organizado pela Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, Instituto Neoenergia, Khronos e Neoenergia Elektro, contou com o apoio da Prefeitura e foi um verdadeiro sucesso.

Fonte: Assessoria de imprensa Prefeitura de Atibaia