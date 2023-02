Inscrições para curso gratuito de Fuxico estão abertas até 14 de fevereiro em Atibaia

Estão abertas as inscrições para o curso de artesanato “Arte e Fuxico” oferecido gratuitamente pela Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura. As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, no Espaço Cultural Greca, localizado na rua Adolfo André, nº 2080 – Vila Neto (ao lado do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Atibaia), até 14 de fevereiro. Para efetuar a matrícula, basta apresentar o RG no momento da inscrição.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O curso “Arte e Fuxico” terá a duração de 4 meses e será dividido em horários e módulos semanais. Os alunos deverão escolher entre as terças, quartas e quintas para participar das aulas, nos horários das 9h às 11h ou das 14h às 16h, com duração de 2h cada aula.

O fuxico é uma técnica artesanal popular e tradicional no país, produzido por meio de pequenas trouxas de pano em formato de flor composta por retalhos e sobras de tecido. O artesanato teria surgido pelas mãos das escravas, que de acordo com o histórico de pesquisa, reaproveitavam as roupas velhas e sobras da casa-grande para confeccionar novas peças. Assim, o nome fuxico (sinônimo de fofoca popularmente) acabou nomeando esse tipo de arte, pois segundo os relatos, as mulheres se reuniam para costurar os pedaços de tecido e passavam horas “palpitando” sobre a vida de outras pessoas.

O curso tem como objetivo promover interação social entre os participantes além de oferecer chances para desenvolver habilidades artísticas e culturais, contribuindo no processo cognitivo bem como no contato direto com artes manuais. Mais informações podem ser obtidas por telefone (11) 4412-3287 ou no e-mail cultura@atibaia.sp.gov.br.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia