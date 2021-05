Educação seleciona professores para produção de materiais didáticos

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de autores regionais para a produção de material educacional de Português e Matemática para professores e alunos da rede pública paulista. Professores do ensino estadual e municipal, com experiência no 1º e 2º ano, têm até o próximo 21 de maio para confirmar interesse. No total, são 16 vagas para formação da equipe.

(Imagem Ilustrativa: Gerd Altmann / Pixabay)

A ação será desenvolvida através da parceria entre Secretaria da Educação (Seduc-SP), por meio do Centro de Educação Infantil e Anos Iniciais (Ceiai/Coped), Nova Escola e União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação (Undime, seccional São Paulo). O processo seletivo vai considerar, entre outros itens, histórico profissional, materiais enviados e entrevista.

Serão produzidos livros para o 1º e 2º ano, para professores e alunos, alinhado às premissas do Currículo em Ação. Ou seja, competências e habilidades essenciais para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos estudantes, considerando a formação integral na perspectiva do desenvolvimento humano.

A ideia inicial é que o material esteja disponível nas salas de aula no ano letivo de 2022.

Inscrição: https://bityli.com/PCPeL

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo