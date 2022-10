Enem 2022: psicóloga orienta como amenizar ansiedade e nervosismo na reta final de preparação

A estabilidade emocional pode ser determinante para o sucesso no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O g1 reuniu dicas de como amenizar o nervosismo e a ansiedade, fatores que podem atrapalhar o desempenho do candidato antes e durante a prova.

(Foto: Divulgação)

Segundo a psicóloga clínica Tammya Ribeiro, buscar alternativas para dissipar as angústias impostas pela expectativa das provas é uma forma de prevenir tremores, taquicardia, suor excessivo e o temido “branco”.

“É muito comum, nessa faixa etária de desenvolvimento do adulto e do adolescente, a gente vivenciar algum quadro de ansiedade. E quando a gente se depara com um projeto de vida importante, como o vestibular, como o Enem, nós podemos vir a desenvolver quadros emocionais, psicológicos, que precisam de um cuidado de saúde e assistência”, comentou.

Por isso, a profissional deu as seguintes orientações:

1. Saiba priorizar

Montar um cronograma de estudos e não estabelecer prazos difíceis de cumprir é uma forma de otimizar o tempo. Priorizar revisões, espaços educativos que promovam motivação e busquem trabalhar dinâmicas de relaxamento é uma boa estratégia.

2. Intercalar estudos com descanso

Prezar pelo próprio cuidado é fundamental. O cansaço pode facilitar a dispersão, a procrastinação, o sono e dores durante os estudos.

“Cria-se uma expectativa muito grande de aprovação em vestibulares, e atrelado a isso há muitas cobranças. Por isso, dedicar tempo para se divertir, estar junto com amigos, praticar esportes, ir ao cinema, contribui para descarregar um pouco das tensões e descansar; realinhando assim a rotina dos estudos”, explicou Tammya Ribeiro.

3. Manter uma rotina de alimentação saudável e atividades físicas

A estabilidade corporal, bem como a emocional, favorece o processo de aprendizagem.

“Outro ponto importantíssimo é manter ou melhorar a nossa qualidade alimentar. [Questionar] ‘Como estou me alimentando?’ e fazer pausas para lanches, alimentos que mantenham uma nutrição psicomotora, orgânica – que vai favorecer que essa máquina, o corpo, permaneça saudável”, destacou a psicóloga clínica.

4. Evite desgastes

Conheça a estrutura do Enem. O candidato deve chegar com antecedência ao local de prova e levar somente os materiais permitidos. Ao receber a prova, deve ler atentamente as questões, iniciar a resolução delas e, ao fim, preencher o gabarito.

5. Reverter pensamentos negativos em positivos

É preciso se concentrar e confiar em todo o conhecimento adquirido e desenvolvido ao longo do processo.

“O momento de uma avaliação não é o momento de um estudo recente, é o momento de uma trajetória de um ensino. Então, no último mês de preparo para o Enem, é importante que o aluno busque qualidade na sua rotina de sono, qualidade na sua rotina de descanso e lazer”, pontuou.

“E acredite, tenha autoconfiança de que você fez a sua parte e é apenas o momento de colher os frutos”, concluiu.

Fonte: G1.globo.com