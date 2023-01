Escolas Municipais de Atibaia voltam às aulas em 3 de fevereiro

A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Educação, informa que os estudantes da Rede Municipal de Ensino voltarão às aulas no dia 3 de fevereiro de 2023 (sexta-feira). A reunião de pais e responsáveis acontecerá junto a cada escola a partir do dia 2 de fevereiro (quinta-feira).

O clima de acolhimento e recepção se estenderá para a primeira semana de aulas, com adaptação e integração de todos os alunos. O início do novo ano letivo é sempre aguardado com expectativa e ansiedade pela comunidade escolar. Em 2023 o início do primeiro semestre será, portanto, no dia 2 de fevereiro, e seu término está previsto para o dia 7 de julho.

A Secretaria Municipal de Educação ressalta que continuará adotando as medidas necessárias para garantir a segurança dos alunos durante as atividades em sala de aula no que diz respeito à Covid-19, com uso recomendado de máscara, porém não obrigatório.

Vale ressaltar que antes mesmo do início das aulas a Secretaria de Educação receberá todos os profissionais que atuam nas escolas municipais para o acolhimento inicial, planejamento do ano e preparação das atividades escolares.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia