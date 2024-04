Etecs divulgam resultado do recurso para pedidos de redução do vestibulinho

Desde a última terça-feira (16), o candidato que solicitou recurso para a resposta de indeferimento do pedido de redução de 50% do valor da taxa de inscrição no Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) pode conferir se foi contemplado com o benefício, pelo site do processo seletivo. Para dar sequência à participação no exame, após conferir o resultado é necessário que o candidato faça a inscrição até as 15 horas do dia 9 de maio.

(Foto: Roberto Sungi/CPS)

O Centro Paula Souza (CPS), autarquia que administra as Etecs, disponibiliza 41.790 vagas para cursos técnicos e especializações técnicas, distribuídas entre as unidades de todo o Estado de São Paulo. O candidato pode optar pelo estudo na modalidade presencial, semipresencial ou online, de acordo com as opções disponíveis.

A relação completa de unidades, cursos e vagas do processo seletivo para o segundo semestre de 2024 podem ser consultados no site.

Inscrições

Para se inscrever no vestibulinho das Etecs é preciso acessar o site vestibulinhoetec.com.br, preencher a ficha de inscrição disponível no menu “Área do candidato” e o questionário socioeconômico.

Também é necessário pagar a taxa de R$ 40, no valor integral ou R$ 20 para quem obteve o benefício da redução. O recolhimento do valor pode ser feito até o último dia de inscrição, em qualquer agência bancária, na internet, por meio de aplicativo bancário ou ainda por meio da ferramenta getnet, disponível no site oficial do Vestibulinho, com cartão de crédito. A inscrição no Vestibulinho das Etecs somente será efetivada após o pagamento da taxa.

As informações fornecidas no ato da inscrição são de responsabilidade do candidato ou de seu representante legal, quando menor de 16 anos. Na Portaria do processo seletivo e no Manual do Candidato estão disponíveis o detalhamento da documentação necessária e as orientações para inscrição.

Caso o candidato necessite, as Etecs disponibilizam computadores e acesso à internet para que a inscrição seja realizada. Para isso, é preciso entrar em contato com a unidade para obter informações sobre datas e horários disponíveis.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4071 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades) ou pela internet.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo