Micro curso online “Saberes populares para a arte e a educação” tem início hoje, n’A Casa Tombada

Dando continuidade à série de micro cursos online oferecidos pela Casa Tombada, tem início nesta quinta, 27, o segundo, “Saberes populares para a arte e a educação”.

As aulas são disponibilizadas sempre às terças e quintas, às 18h, pelo YouTube. As próximas acontecem nos dias 1º, 3. 8 e 10 de novembro,

A Casa Tombada (Foto: Shel Almeida)

Este micro curso trata do encontro de um’A casa de educadores com uma grande família de brincantes. Nele, A Casa Tombada e a Carroça de Mamulengos propõem a formação de catalisadores para mudanças de perspectivas e despertar de saberes que transformam as realidades e o sujeito.

O micro curso é uma degustação de aulas da Pós-graduação Saberes Populares para a Arte e a Educação com a Carroça de Mamulengos, que mostra um sistema de vivências e aprendizados nos quais experiências estéticas estão amalgamadas com uma ética formulada a partir da pergunta: “O que nós podemos fazer por nós mesmos?”.

Os professores convidados são Carlos Gomide, Mestre Antônio, Mestre Raimundo, Mestra Marinez, Giuliano Tierno, Pedro e Matheus Gomide.

O terceiro micro curso da série traz o tema “Antropologia das infâncias” e será disponibilizado nos dias 15, 17, 22, 24 e 29 de novembro.

A série se encerra com o micro-curso “Caminhada como método para a arte a educação”, disponível nos dias 4, 6, 13 e 18 de dezembro

Todos os micro cursos permeiam os temas discutidos nas pós-graduações d’A Casa Tombada.

Exposição coletiva virtual

Também nesta quinta, 27, às 19h, acontece uma live especial, pelo Instagram d’A Casa Tombada. É a abertura da exposição coletiva virtual: “Colagem: a poética que reúne pedaços do mundo”, com a artista Sofia Lemos.

A exposição completa, que tem organização de Sofia e participação das artistas Adriana Pretto, Angela Kleiman, Luiza Paiva, Teresinha Pantalena e Verônica Calafate, poderá ser conferida no site d’A Casa Tombada.

Círculo de Mulheres

No sábado, 29, às 10h30, A Casa Tombada recebe o bate-papo em Círculo de Mulheres: “O Poder da (Auto)Escuta”, com a idealizadora do Anuário Cósmico, Camila Alves.

O bate-papo falará sobre a consciência de si mesma e da vida de forma que faça sentido, respeitando os ciclos e o tempo-espaço pessoal.

A atividade é presencial e gratuita, no entanto é necessário realizar inscrição prévia.

A Casa Tombada fica na Rua Cel. Leme, 371, no Centro, em Bragança Paulista.

Fonte: Shel Almeida – Assessoria de Imprensa