Programa de Educação Cultural já realizou mais de 170 oficinas para alunos de Atibaia

O Programa de Educação Cultural – PEC, implantado no dia 9 de maio no município, completou neste mês, dois meses de desenvolvimento e já promoveu mais de 170 oficinas ministradas aos alunos da rede pública de ensino. A iniciativa da Atibaia Saneamento, pertencente ao Grupo Iguá, e NTICS Projetos, conta também com a parceria da Secretaria da Educação e da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e SAAE.

(Foto: Reprodução/ Site NTICS)

Ao longo do projeto, todas as escolas municipais de Atibaia receberam oficinas ligadas à temática ambiental. Para atender a rede, foi montada uma equipe que opera de terça a sexta, em três horários diferentes nos períodos da manhã e tarde. Em cada um deles, são realizadas atividades práticas em turmas com cerca de 30 alunos em média, o que resultou em mais de 170 encontros. “Montamos uma grande operação e a equipe leva o material necessário para dentro das escolas, sempre com aulas práticas sobre sustentabilidade e meio ambiente. Os alunos têm respondido de forma incrível, com criatividade e espírito empreendedor”, conta Jéssica Lora, pedagoga responsável pela logística do PEC.

No primeiro semestre, a última oficina foi aplicada no dia 30 de junho para seis turmas da Escola Municipal Professor Waldemar Bastos Bruhler. Para a professora de artes Fabiana Vieira Ramos, as aulas transformaram a vida dos estudantes e os resultados são vistos tanto dentro quanto fora do ambiente escolar. “Os alunos hoje já sabem diferenciar o que é lixo, resíduo reciclável e os materiais que ainda podem ser reaproveitados. Eles trazem de casa o que sobra da cozinha, pedaços de papelão e cartelas de ovo para utilizarmos nas aulas”, diz ela.

Para o diretor-geral da Atibaia Saneamento, Mateus Banaco, as lições aprendidas refletirão também na formação dos alunos como cidadãos. “O PEC, além de ensinar aos estudantes mais sobre sustentabilidade no dia a dia, capacita essas crianças e adolescentes a serem pessoas mais conscientes, preservando para o futuro”, finaliza.

Em agosto as oficinas serão retomadas e seguem até dezembro, quando será realizada a Feira de Ideias. Cada escola terá sua própria exposição com apresentação dos projetos executados durante o ano. O evento contará com a visita dos pais e familiares.

Fonte: Assessoria de Imprensa Atibaia Saneamento