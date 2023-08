Rede Estadual de Educação de São Paulo abre matrículas para 2024 e informa adesão ao PNLD

Estão abertas até 15 de setembro as inscrições para matrícula e processo de rematrícula dos estudantes na rede estadual de ensino de São Paulo.

Para os estudantes que vão ingressar na rede estadual, o responsável legal ou maior de 18 anos pode fazer a inscrição de forma presencial em qualquer escola estadual ou no balcão de atendimento do Poupatempo, levando RG, histórico escolar e comprovante de residência. Quem optar pela forma virtual, deve acessar a Secretaria Escolar Digital (SED).

(Imagem Ilustrativa de Yustinus Tjiuwanda por Unsplash)

A partir de 11 de dezembro, será divulgada a escola onde será disponibilizada a vaga, que pode ser consultada na SED ou diretamente nas secretarias das escolas. A definição da escola é determinada de acordo com o endereço de residência, portanto, a unidade escolar procurada para fazer a inscrição não é, necessariamente, onde será efetivada a matrícula. Caso haja interesse em uma escola específica, posteriormente, poderá ser feita a inscrição de transferência por intenção.

Já a rematrícula deve ser feita diretamente na Secretaria Escolar Digital, seja no perfil do responsável ou do estudante maior de 18 anos, acessando Gestão Escolar > Matrícula > Rematrícula. Caso haja dúvidas, as unidades prestarão apoio presencialmente.

Ensino médio

Os estudantes que estão na 1ª série do Ensino Médio, no ato da rematrícula, já devem escolher em qual itinerário formativo querem estudar em 2024, de acordo com as opções disponibilizadas pela escola.

Educação de Jovens e Adultos (EJA)

A matrícula para Educação de Jovens e Adultos (EJA) somente é permitida para quem tem mais de 15 anos. No caso do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA), o interessado precisa ter mais de 18 anos, tanto para ensino fundamental quanto médio.

Secretaria da Educação de SP informa que vai aderir ao PNLD (Programa Nacional do Livro e do Material Didático)

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informou que vai aderir ao PNLD (Programa Nacional do Livro e do Material Didático) para 2024. Dessa forma, os alunos terão à disposição tanto o material baseado no Currículo Paulista quanto os livros didáticos fornecidos pelo MEC (Ministério da Educação). O ofício de adesão ao PNLD 2024 foi enviado ao MEC na tarde desta quarta-feira (15).

Assim, no próximo ano, os estudantes da rede estadual paulista terão à disposição:

• Anos Iniciais – Currículo em Ação (Livro didático e Material Digital) + PNLD Didático e Literário

• Anos Finais – Currículo em Ação (Livro didático e Material Digital) + PNLD Didático e Literário

• Ensino Médio – Currículo em Ação (Livro didático e Material Digital) + PNLD Didático e Literário

Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo