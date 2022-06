Rede estadual tem 2,9 mil vagas abertas para professores, com salários entre R$ 7 mil e R$ 5 mil

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) está contratando professores para atuarem nas escolas da rede estadual. A remuneração para 40 horas semanais é entre R$ 7 mil e R$ 5 mil, variando proporcionalmente conforme a jornada de trabalho, que pode ser parcial.

Para as escolas integrais são 1.700 vagas de dedicação exclusiva para uma única unidade, com a maior remuneração. Já para as unidades regulares são 1.200 vagas.

(Imagem Ilustrativa de Michal Jarmoluk por Pixabay)

Atualmente, a rede estadual de São Paulo conta com 204 mil professores, 10 mil a mais que no ano passado, atuando em 5,3 mil escolas.

Os interessados devem se cadastrar diretamente em uma das 91 Diretorias de Ensino de todo estado. A contratação é em regime temporário e tem duração de três anos.

Podem se candidatar:

• Portadores de diploma de Licenciatura Plena e Curta;

• Portadores de diploma de bacharelado ou Tecnólogo e alunos de curso superior que possuam 160 horas, nas áreas de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas;

• Alunos de curso superior que possuam 160 horas, nas áreas de Linguagens, Matemática, Ciências da natureza, ou Ciências Humanas;

• Portador de curso de nível superior com certificação de especialização em deficiência intelectual, visual, e do transtorno de espectro autista;

• Interlocutores habilitados ou qualificados em LIBRAS no Ensino Fundamental e Médio.

Documentos Obrigatórios:

• RG e CPF, Título de Eleitor, Comprovante de Residência, PIS/PASEP.

Documentos de Formação e Escolaridade:

• Diplomas do Curso de Graduação, para formados até 2020;

• Certificado de Conclusão de Curso, para formados após 2021;

• Histórico Escolar do Curso de Graduação;

• Estudantes = declaração da faculdade e histórico escolar parcial com data atualizada;

• Certificado de especialização na área de Educação especial (caso essa seja a área pretendida de atuação);

• Comprovação de habilitação ou qualificação em LIBRAS para atuação no Ensino Fundamental e Médio (caso essa seja a área pretendida de atuação).

Sites das Diretorias de Ensino

Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo