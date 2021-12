Saresp: Educação SP prorroga prazo para preenchimento do questionário socioeconômico

Estudantes e responsáveis do 5º e 9º anos do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio da rede estadual têm até 23 de dezembro para preencher o questionário socioeconômico. Disponível na Secretaria Escolar Digital (SED), o documento é complementar à prova do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), que ocorreu entre os dias 9 e 10.

(Imagem Ilustrativa de Juraj Varga por Pixabay)

Inicialmente, o prazo se encerraria na última quarta-feira (15), mas foi prorrogado para que mais pessoas pudessem finalizar o processo.

Para acessar, é preciso fazer o login na SED, com RA e senha. Ao clicar no aviso do questionário, o internauta será redirecionado à página.

Clique aqui para ter acesso ao tutorial.

Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo