Sisu do 2º semestre abre inscrições nesta terça (3); veja como participar

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do segundo semestre foram abertas nesta terça-feira (3), na página oficial do programa, e podem ser feitas até sexta-feira (6).

O processo, gratuito, leva em conta as notas dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 para selecionar alunos que estudarão em universidades públicas.

MEC divulga previsão de datas para seleção do 2º semestre de 2021 (Foto: Reprodução/ Site Sisu)

Quem pode participar?

Para se inscrever no Sisu, é preciso ter feito o Enem 2020 e tirado nota superior a zero na redação.

Treineiros não podem participar do processo seletivo.

Como o Sisu funciona?

O candidato pode escolher até duas opções de curso no sistema. Até sexta-feira, é possível alterar a inscrição.

Mas por que alguém mudaria de ideia ao longo da semana? Pode ser uma questão estratégica, para aumentar as chances de aprovação. A partir de quarta-feira, o Sisu mostrará as notas de corte parciais com base no desempenho de quem se inscreveu até o momento em determinado curso.

Exemplo:

Vamos supor que 60 pessoas se inscreveram, no primeiro dia, para o curso de odontologia da universidade X.

São apenas 15 vagas.

Na modalidade de ampla concorrência (sem cotas), o sistema analisará as notas de cada um desses 60 estudantes no Enem 2020.

O 15º melhor desempenho (já que são 15 vagas) desse grupo foi o do João, com 732,8 pontos.

Isso significa que a nota de corte parcial neste curso será exatamente de 732,8.

Como é possível alterar suas opções até o fim de sexta-feira, as notas de corte vão mudando a todo momento. Elas são divulgadas uma vez ao dia (quarta, quinta e sexta-feira).

O João talvez desista, outra pessoa com nota maior pode se inscrever, e isso fará com que o patamar mínimo de aprovação para odontologia suba mais um pouco.

É importante ficar atento a essas notas de corte. Se o seu desempenho for muito inferior, talvez valha mais a pena alterar sua inscrição.

Mas atenção: este é apenas um mecanismo para guiar os candidatos. A última nota de corte divulgada (na sexta-feira) não será necessariamente o patamar definitivo para selecionar os aprovados. Ainda haverá horas até o fim do prazo, com possíveis mudanças nas inscrições.

Só será possível saber quem foi aprovado em 10 de agosto.

Por que minha nota está diferente em cada universidade?

O Enem é composto por 5 provas: linguagens, ciências da natureza, ciências humanas, matemática e redação.

Em cada curso, os pesos podem ser diferentes. A graduação de engenharia em determinada universidade pode dar uma importância maior ao desempenho do aluno em matemática, por exemplo. E uma de pedagogia talvez estipule que a nota de linguagens vale mais que a de ciências da natureza.

Por isso, o mesmo candidato pode ter notas diferentes.

Como funciona a escolha de primeira e segunda opção?

Ao se inscrever, o candidato deve escolher dois cursos: um como primeira e outro como segunda opção.

Podem ser dois da mesma universidade (por exemplo: letras e ciências sociais na USP) ou em instituições diferentes (letras na USP e letras na UFMG).

Se ele for:

aprovado nas duas opções de curso: poderá se matricular apenas na primeira;

aprovado só em uma das duas opções: terá direito a se matricular nela, sem a alternativa de participar da lista de espera;

em nenhuma das opções: se quiser continuar tentando entrar na universidade pelo Sisu, pode se inscrever na lista de espera para a primeira OU a segunda opção.

Dica

Só se inscreva para cursos pelos quais você realmente se interessa. Não adianta, por exemplo, tentar passar em economia na Universidade Federal de Santa Catarina (Ufsc), só porque sua nota seria suficiente para a aprovação. Se não for possível se mudar para lá, você “queimará” sua chance de participar da lista de espera.

Existe política de cotas?

Sim. Cada universidade pode adotar sua própria conduta na distribuição de vagas por cotas. Na hora de se inscrever, as opções ficam separadas: ampla concorrência e demais modalidades (por cor, renda ou rede escolar).

É permitido também que as instituições de ensino estipulem outro critério: todos os alunos participam da mesma classificação, mas com bônus (pontos extras) a candidatos de determinados perfis (pretos, pardos e indígenas que estudaram em escola pública, por exemplo).

Cronograma

Inscrição: 3 a 6 de agosto

Resultado: 10 de agosto

Período de matrícula: 11 a 16 de agosto

Inscrição na lista de espera: 10 a 16 de agosto

Fonte: G1.globo.com