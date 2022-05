Seduc-SP abre inscrições para curso básico de Libras voltado aos educadores

A rede estadual de ensino de São Paulo tem atualmente cerca de 4 mil estudantes que possuem algum tipo de deficiência auditiva ou surdez. Muitas dessas crianças e jovens se comunicam por meio da Língua Brasileira de Sinais (Libras), a segunda língua oficial do Brasil.

Pensando em apoiar essa necessidade, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), junto à Escola de Formação para Profissionais da Educação (Efape), está implementando a primeira edição de 2022 do Curso Básico de Libras para Profissionais da Educação.

(Foto: Reprodução/ EducaBrasil)

Assim como nas edições passadas, a formação deste ano tem como objetivos promover o aprendizado de Libras, expandir o entendimento sobre os estudantes através de suas particularidades e necessidades educacionais específicas, e promover o ensino justo e equitativo, respeitando a identidade linguística deles.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Efape até 12 de maio. O cronograma das atividades também está no site e demais informações sobre o curso estão disponíveis em Regulamento. O curso é composto por apenas um módulo, com duração de 40 horas, e todas as atividades serão realizadas a distância, no Ambiente Virtual de Aprendizagem da Efape (Ava-Efape), até 27 de junho.

O curso também é voltado aos profissionais da Fundação Casa nas seguintes funções: agente educacional, agente técnico, analista técnico, assistente social, coordenador pedagógico concursado, pedagogo, profissional de Educação Física e psicólogo.

Fonte: Secretaria de Educação do Estado de São Paulo