Sisu 2023: resultado com lista de aprovados é divulgado

Os resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do 1º semestre de 2023 foram divulgados nesta terça-feira (28), no site https://sisualuno.mec.gov.br/.

O programa usa as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 para selecionar alunos que estudarão em universidades públicas.

(Imagem Ilustrativa: Element5 Digital por Unsplash)

Veja o que fazer a seguir:

✅ Foi aprovado? Verifique quais são os documentos exigidos para a matrícula na instituição de ensino em que você estudará (há universidades que aceitam o envio dos dados por meio digital; outras, apenas presencialmente). O prazo é de 2 a 8 de março.

❌ Não foi aprovado? Calma, nem tudo está perdido. Se quiser, manifeste interesse em participar da lista de espera, no período de 28 de fevereiro a 8 de março. Você deve escolher se deseja concorrer na 1ª ou na 2º opção de curso indicada na inscrição. Os resultados serão divulgados pelas próprias universidades.

Entenda os resultados

O aluno só pode ser aprovado em um dos cursos marcados na inscrição:

A nota foi suficiente para passar na 1ª opção? Ele será obrigatoriamente aprovado nela (sem chance de escolher a 2ª).

Não conseguiu passar na 1ª opção? Pode ser aprovado na 2ª, se o desempenho for suficiente.

Pode ser aprovado na 2ª, se o desempenho for suficiente. Não foi aprovado em nenhuma das opções? Há como participar da lista de espera.

Fonte: G1.globo.com