UNIFAAT realiza prova de bolsas para candidatos de toda a Região Bragantina

Estão abertas as inscrições para a prova de bolsas da UNIFAAT, com descontos de até 100% para cursos de graduação, oferecidos no Campus Atibaia e Unidade Bragança Paulista. A prova será realizada em 13 de fevereiro, às 14h, no campus Atibaia e Unidade Bragança Paulista. As inscrições devem ser feitas no site www.unifaat.com.br. Mais informações pelo WhatsApp (11) 4414-4144. A prova é uma excelente oportunidade de ingresso no ensino superior com mensalidades ainda mais reduzidas.

Além das bolsas de 100%, também serão concedidos benefícios de 50%, 30% e 20%, totalizando mais de 100 bolsas distribuídas para todos os cursos.

Foto Tirada antes da pandemia (Foto: Divulgação/ UNIFAAT)

Os cursos oferecidos são os seguintes: Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura, Artes Visuais, Contabilidade, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Estética e Cosmética, Psicologia, Fisioterapia, Gestão Financeira, Jornalismo, Letras, Logística, Marketing, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Recursos Humanos e o recém-lançado curso de Fotografia.

Em seu histórico de sucesso, a UNIFAAT sempre se destacou pelo diferencial de oferecer ensino de qualidade e pela realização de grandes investimentos em infraestrutura, tecnologia e inovação, incluindo-se o lançamento do método educacional SMART+, desenvolvido pela própria instituição, que combina as técnicas tradicionais de ensino com inovações metodológicas e utilização de ferramentas de tecnologia da informação, para potencializar o aprendizado e viabilizar mensalidades mais acessíveis. Todos os novos alunos de 2022 já poderão usufruir do novo método.

O método garante a qualidade da aprendizagem, pois viabiliza que o aluno possa frequentar as aulas presenciais, estando em contato direto com professores e colegas e usufruindo de toda a infraestrutura da instituição, mas também possa estudar online, de qualquer lugar, quando não puder estar presente.

Atividades de Educação Física no recém-inaugurado Ginásio Poliesportivo (Foto: Divulgação/ UNIFAAT)

Vale destacar que UNIFAAT é a única de toda a região com conceito 4 na nota do Índice Geral de Cursos (IGC), que é a avaliação oficial realizada anualmente pelo Ministério da Educação (MEC).

Foto Tirada antes da pandemia (Foto: Divulgação/ UNIFAAT)

A nota IGC vai de 1 até 5 e os conceitos de todas as instituições podem ser encontrados no site do próprio MEC, pesquisando no link http://portal.mec.gov.br/

Fonte: Marta Alvim / Assessora de Imprensa / Centro Universitário UNIFAAT