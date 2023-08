22ª edição dos Jogos da Primavera reunirá cerca de 600 atletas da terceira idade em Atibaia

No próximo dia 15 de setembro, a cidade de Atibaia será palco da 22ª edição dos Jogos da Primavera da Terceira Idade de Atibaia – 2023. O evento é uma iniciativa conjunta da Prefeitura e do Clube da Terceira Idade de Atibaia, que promovem a competição esportiva destinada a atletas da melhor idade. A abertura do evento acontece a partir das 8h30, no Complexo Esportivo do Trabalhador Prof. Antônio Carlos Laureano (Ginásio do Elefantão) e a programação é aberta a todos os torcedores interessados em assistir ao torneio.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Com a participação de seis cidades, o evento contará com a presença de cerca de 600 atletas maiores de 60 anos. Além da anfitriã da competição, Atibaia, outros cinco municípios, sendo Bragança Paulista, Campo Limpo Paulista, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Suzano também participarão dos Jogos, enviando suas delegações.

Durante o decorrer do dia, os competidores se enfrentarão em variadas modalidades esportivas, abrangendo desde o atletismo e arremesso de peso até bocha, buraco, damas, dominó, natação, tênis de mesa, tranca, truco, vôlei adaptado e xadrez, dividindo-se entre o Ginásio do Elefantão, Estádio Salvador Russani e Centro Esportivo Atibaia Jardim. O torneio não se limita apenas a fomentar o espírito esportivo, mas também a reconhecer a dedicação e o esforço dos participantes.

Os Jogos da Primavera têm como principal propósito promover a prática esportiva entre os idosos e contribuir para o aprimoramento físico, mental, técnico e social dos atletas da terceira idade por meio da participação ativa no esporte.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia