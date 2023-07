5 pontos importantes para quem vai começar a correr

Você provavelmente já ouviu muita gente, especialmente profissionais da saúde, dizendo: “As pessoas acham que é só colocar um tênis e sair correndo, mas não é tão simples assim”. Correr pode ser simples, sim. Complicar demais é uma barreira para que pessoas saiam do sedentarismo e desfrutem dos inúmeros benefícios de uma atividade física. É claro que alguns cuidados devem ser tomados, como em tudo o que fazemos não é mesmo? Confira cinco dicas importantes para te ajudar a começar a correr, segundo a Mestre em Biomecânica da Corrida e fisioterapeuta, Raquel Castanharo.

(Imagem Ilustrativa de Chanan Greenblatt por Unsplash)

1. Você sabe correr, ninguém precisa te ensinar

Quando você tinha apenas dois anos de idade, aprendeu a correr sem ninguém ter que te dar aulas de como respirar, pisar e mexer os braços. Na verdade, sabemos correr há milhares de anos; está escrito em nosso DNA. Nossa espécie, o Homo sapiens, é uma espécie corredora. Aliás, somos um dos melhores corredores de resistência da natureza. Além do cavalo, você não vê muitos outros animais capazes de correr por 5 a 6 horas sem parar.

Há evidências arqueológica que mostram que nossa corpo foi evoluindo com estruturas especializadas para corrida, como tendão de Aquiles mais longo, capacidade de resfriar o corpo através de suor e glúteo máximo desenvolvido.

Uma outra famosa frase entre alguns profissionais da saúde: “Não corra porque o corpo humano não foi feito para isso” está incorreta de muitas formas.

2. Fortalecimento muscular e paciência são importantes

Nosso corpo foi feito para ser muito mais ativo do que é hoje. Não é natural passar 8 horas sentado em frente ao computador. No desenvolvimento dos homo sapiens como corredores, o corpo tinha que se deslocar grandes distâncias, agachar o dia inteiro, pegar coisas do chão e fazer esforço por mais tempo do que fazemos hoje. Portanto, para conseguir correr, é preciso trabalhar o condicionamento muscular e articular.

Fortalecimento muscular é muito importante, e o melhor é aquele que você consegue fazer. Pode ser na academia, em casa, no pilates, crossfit. O importante é fazer.

E vá aos poucos nos treinos de corrida. O seu corpo precisa se habituar em receber mais carga. Nesse sentido, um profissional de educação física é a pessoa que mais pode te ajudar.

3. Ofegar é normal

No começo você vai ficar ofegante. Isso não significa que você está respirando errado e precisa ser ensinado a fazer isso. O corpo ofega simplesmente porque está em uma situação de esforço e precisa fazer mais troca de ar.

Para isso, a boca é mais eficiente que o nariz, por ser maior, e a frequência respiratória precisa estar alta. Ofegar é o normal. Com o tempo, o corpo aumenta sua capacidade e só ofegamos em situação de grande esforço. Observe atletas de elite em uma final de corrida. Eles também estarão ofegantes. Não por que não sabem respirar, mas apenas porque estão em situação de esforço.

4. O tênis não é o mais relevante

A preocupação com o tênis muitas vezes é exagerada quando se começa a correr. Fortalecer os músculos e progredir gradualmente são pontos os cruciais no início. O tênis é coadjuvante, e quem realmente absorve o impacto das passadas são seus músculos, que devem estar fortes.

Não é necessário ter um tênis específico para sua pisada ou com características especiais. Estudos científicos mostram que a escolha do tênis não faz muita diferença, desde que seja confortável para você. Portanto, escolha um tênis com o qual se sinta bem, e isso pode variar de pessoa para pessoa.

5. Você é um corredor, independentemente da distância

Às vezes, quando começamos a correr, sentimos uma pressão, como se só aqueles que correm 21 km ou 42 km fossem “verdadeiros corredores”. Isso não é verdade. Se você corre e se sente feliz correndo, é isso que importa.

Siga seu ritmo, ouça seu corpo e não se preocupe com a pressão externa. Não tente evoluir rápido demais, pois isso pode levar a lesões. Seja consistente e persistente, e você verá seu progresso ao longo do tempo. Boa corrida! @raquelcastanharo

Fonte: Eu Atleta