Abdominal: pode fazer todos os dias? Veja dicas e mitos

Atingir a definição muscular do abdômen é o objetivo de muitos praticantes da musculação, independentemente do nível de experiência. Por isso, os exercícios abdominais são alguns dos queridinhos de quem pratica atividade física regularmente. Mas é bom fazer abdominal todos os dias? Segundo especialistas, não.

Pode fazer abdominal todo dia?

Visando fortalecer e melhorar a resistência muscular, os abdominais trabalham de maneira parcial ou total os músculos do abdômen. Porém, assim como qualquer outro grupamento muscular, é preciso haver descanso entre um treino e outro, pensando na recuperação muscular e na prevenção de lesões. Por isso, o mais indicado é que os treinamentos não sejam realizados todo dia.

“Os músculos abdominais se comportam como os outros músculos do corpo. É importante pelo menos um dia de descanso entre as sessões de fortalecimento para o músculo recuperar e crescer. Exercícios diariamente podem aumentar o risco de lesão e prejudicar a hipertrofia”, explica o ortopedista Rodrigo Castelo Branco, especialista em traumatologia do esporte.

“A frequência ideal de treino vai depender do nível de experiência de cada aluno, mas, em geral, você pode realizar de três a cinco vezes na semana, sempre com três a cinco exercícios por treino”, recomenda o personal trainer Tobias Campbell, pós-graduado em fisiologia do exercício.

Treino abdominal

Os abdominais se dividem entre supra (para a porção superior do abdômen), infra (para a porção inferior) e oblíquo (para as porções laterais).

Para um resultado mais consistente e um melhor fortalecimento da musculatura, é essencial que todas as porções sejam trabalhadas e, por isso, é importante realizar exercícios variados no treino, além de manter o acompanhamento com profissional de Educação Física.

Dicas e mitos sobre abdominal

Embora sejam excelentes para a saúde, os abdominais são constantemente envolvidos em informações falsas e distorcidas.

Por isso, é importante conhecer mitos e verdades sobre o abdominal:

Abdominais queimam gordura localizada

Mito! “Queimar gordura localizada no abdômen geralmente requer uma abordagem abrangente que inclua exercícios físicos, dieta saudável e estilo de vida equilibrado. Só exercícios abdominais não vão diminuir gordura abdominal”, comenta Rodrigo.

Fazer abdominais todos os dias irá definir o abdômen mais rapidamente

Mito! “Isso definitivamente não irá acelerar o processo de definição! Para que o abdômen fique definido mais rapidamente, outros fatores precisam ser levados em consideração, como hábitos alimentares e déficit calórico”, ressalta Tobias.

Exercícios abdominais ajudam a prevenir dores

Verdade! “Incorporar exercícios abdominais em sua rotina de exercícios pode ser uma estratégia eficaz para prevenir dores nas costas e em outras áreas do corpo, promovendo uma coluna mais saudável, postura adequada e estabilidade do core”, afirma o médico.

Fazer abdominal em máquina é mais efetivo do que em exercícios livres

Mito! “Os exercícios de máquina são apenas uma forma de variação do exercício. Uma das vantagens do equipamento é que permite aumentar a carga, e consequentemente a força e resistência da musculatura, mas, em termos absolutos, um não é mais efetivo que o outro”, aponta o personal.

Abdominais auxiliam a fortalecer e estabilizar o core

Verdade! “Quando você realiza exercícios abdominais, está fortalecendo os músculos abdominais, que desempenham papel crucial na proteção da coluna vertebral. Além disso, muitos exercícios abdominais também envolvem os músculos oblíquos, que ajudam na rotação e na estabilização do tronco’, explica Rodrigo.

Execução incorreta de abdominal pode gerar lesões

Verdade! “Abdominais mal-executados podem colocar pressão adicional na coluna vertebral, especialmente na região lombar. Isso pode levar a problemas como hérnias de disco, compressão nervosa e dor lombar crônica. Além disso, certos exercícios podem colocar pressão excessiva no assoalho pélvico, o que pode contribuir para problemas como incontinência urinária e prolapso”, reforça o médico.

Homens e mulheres apresentam os mesmos resultados para treinos abdominais

Depende! “Podem haver algumas diferenças individuais devido a fatores como composição corporal, genética, hormônios e abordagem de treinamento. No entanto, ambos os sexos podem alcançar resultados significativos com a prática consistente e adequada de exercícios abdominais”, conclui Rodrigo.

Fontes:

Rodrigo Castelo Branco é médico ortopedista, especialista em Traumatologia do Esporte do Instituto Nutrindo Ideais (@nutrindoideais). Formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com residência médica em Ortopedia e Traumatologia pelo Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – UFRJ. Membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho e da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte.

