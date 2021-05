Atibaia anuncia técnico Edson Vieira para comandar equipe na sequência da Série A2

Um dia após a demissão do treinador Alex Alves, o Atibaia anunciou nesta terça-feira a contratação de Edson Vieira, ex-São Bento, para o cargo. O técnico já comandou um treino da equipe na terça-feira (11) e dirigirá o time na partida desta quarta-feira (12), contra o Juventus, no Anacleto Campanella, pela 14ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Ele será o terceiro comandante do Falcão no campeonato.

Edson Vieira é o novo técnico do Atibaia (Foto: Divulgação/ Sport Club Atibaia)

Em entrevista ao ge, o presidente do Falcão, Alexandre Barbosa, contou o motivo para a escolha de Edson Vieira para assumir o comando da equipe.

“Experiência e acesso. É isso que vamos buscar nesses últimos jogos. É o que temos como objetivo. Então, nada melhor do que trazer um cara que tem conhecimento nisso. Por isso, a escolha pelo Edson”, disse, por telefone.

Aos 55 anos, Edson chega ao Atibaia para comandar o 18º clube do interior paulista na carreira. Ele possui passagens com destaque por Comercial, Flamengo de Guarulhos, Matonense, Taubaté, São Carlos, Sertãozinho e São Bento, clube do qual conquistou o vice-campeonato da Série A2 e o acesso à primeira divisão estadual em 2020.

O treinador estava no clube de Sorocaba até o último mês, quando foi demitido após uma sequência sem vitórias no início do Paulista Série A1 deste ano. Pelo Bentão, Edson também disputou a Série C do Brasileiro de 2020, do qual a equipe foi rebaixada. Ao todo, foram 14 meses à frente do São Bento, com 39 jogos, sendo 12 vitórias, 15 empates e 12 derrotas.

O Atibaia é o quarto colocado na Série A3, com 20 pontos. O time vive um jejum de cinco rodadas sem vencer, mas está na briga para a classificação para a próxima fase do torneio.

Fonte: Globoesporte.globo.com