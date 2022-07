Atibaia conquista medalhas na Final Estadual da 24ª edição dos Jogos da Melhor Idade

Após dois anos isolados por integrarem grupo de risco da pandemia da Covid-19, os idosos de Atibaia, agora vacinados, participaram da 24ª edição dos Jogos da Melhor Idade – Final Estadual, que neste ano ocorreu nos dias 08 a 13 de julho, na cidade de Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Atibaia ficou no 66⁰ lugar geral, de 98 cidades medalhistas, e de 171 cidades classificadas à fase final.

Com o objetivo de promover a saúde e o bem-estar, os Jogos trazem aos idosos autoestima e convívio social, além de incentivar a prática esportiva. Atibaia alcançou a fase final dos Jogos da Melhor Idade após participar da fase Regional do evento, em abril, na cidade de Casa Branca, São Paulo.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Competindo em três modalidades na fase final, Atibaia esteve no evento com representantes no atletismo, tênis de mesa e natação, trazendo ouro na natação feminina e bronze no atletismo masculino para casa. Participam dos Jogos, idosos moradores dos municípios inscritos e/ou participantes em projetos sociais apoiados pela pasta de Esportes de cada cidade. A comissão técnica desta edição contou com cinco pessoas participantes.

O Comitê Dirigente da Delegação de Atibaia é composto pelo Conselho Municipal do Idoso, e Secretarias de Esportes e Lazer, Assistência e Desenvolvimento Social e Saúde. Considerado o principal torneio esportivo voltado para a terceira idade, o JOMI integra o calendário da Secretaria Estadual de Esportes.

Conheça os participantes e ganhadores de Atibaia:

Tênis de Mesa

Na modalidade tênis de mesa, categoria A, feminino, Atibaia conquistou o 5º lugar com Marina Ivamoto. Na categoria C, também do feminino, Aparecida Gomes representou a cidade.

Atletismo

O atletismo na categoria G – acima de 90 anos, Atibaia ficou em 3º lugar, nos 600 metros rasos, masculino, com Masao Morihiro trazendo o bronze para casa.

Na categoria E feminina – de 80 a 84 anos, Luiza da Silva Vasconcelos representou Atibaia e garantiu o 6º lugar, também nos 600 metros rasos.

Natação

Destaque para o ouro, na categoria F, feminino, de 25 metros nado livre, com Maura Bispo de Santana que representou Atibaia.

Já na prova de 50 metros nado costas, na categoria B, masculino, Luiz Roberto Cabral Ferraz destacou-se e conquistou o 4ºlugar na posição. Em seguida, Elizabeti Yoshime Yamashita Ikemori, na prova de 50 metros nado livre, ficou em 8º lugar. Finalizando, na categoria A feminino, temos Celina Satie Tanabe Fujihara em 10º lugar nos 50 metros nado costas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia