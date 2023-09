Atibaia é a grande campeã na 22ª edição dos Jogos da Primavera

Atibaia mais uma vez ficou no topo com os atletas da melhor idade. No último dia 15, o Ginásio do Elefantão ficou repleto de pessoas prestigiando a cerimônia de abertura da 22ª edição dos Jogos da Primavera da Terceira Idade de Atibaia – 2023. Durante o dia, diversas competições esportivas aconteceram em pontos diferentes, tendo Atibaia como campeã geral do torneio.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Com a participação de cerca de 600 atletas com mais de 60 anos, o torneio contou com representantes de Atibaia, Bragança Paulista, Campo Limpo Paulista, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Suzano. Os Jogos da Primavera – iniciativa conjunta da Prefeitura de Atibaia e do Clube da Terceira Idade local – abraçaram uma variedade de modalidades esportivas, proporcionando aos competidores a chance de brilharem em suas especialidades.

Os competidores se enfrentaram em variadas modalidades, desde atletismo e arremesso de peso até bocha, buraco, damas, dominó, natação, tênis de mesa, tranca, truco, vôlei adaptado e xadrez, dividindo-se entre o Ginásio do Elefantão, Estádio Salvador Russani e Centro Esportivo Atibaia Jardim.

Ao final das competições, Atibaia se destacou como a grande campeã na classificação geral. A cidade conquistou o primeiro lugar nas modalidades de buraco, dominó, tênis de mesa (nas categorias 60+ e 70+ masculino e feminino), truco e voleibol adaptado feminino. Além disso, alcançou o segundo lugar em tranca e xadrez (masculino), bem como o terceiro lugar em arremesso de peso, bocha e damas (feminino), e também em natação (masculino e feminino).

A Prefeitura de Atibaia enfatiza que os Jogos da Primavera têm como objetivo principal promover a prática esportiva entre os idosos, contribuindo para o aprimoramento físico, mental, técnico e social dos atletas da terceira idade por meio de sua participação ativa no esporte. O evento não apenas celebra as conquistas esportivas, mas também fortalece os laços de amizade e comunidade entre os participantes, demonstrando que idade não é uma barreira para a excelência esportiva e para a vida.

Jogos da Melhor Idade (JOMI)

Entre os dias 4 e 9 de setembro, a equipe de Atibaia participou da Final Estadual da 25ª edição dos Jogos da Melhor Idade (JOMI), na cidade de São José do Rio Preto. Com uma delegação composta por 20 pessoas, entre atletas, comissão técnica e dirigentes, os atletas do município conquistaram o 28° lugar na classificação geral, entre 185 cidades participantes.

O JOMI é o principal torneio esportivo voltado para a terceira idade e integra o calendário da Secretaria Estadual de Esportes, promovendo a saúde e o bem-estar dos participantes por meio da prática esportiva.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia