Atibaia é sede das disputas de vôlei nos Jogos Regionais de 2022

Os Jogos Regionais voltaram a ser realizados após dois anos suspensos em virtude da pandemia de Covid-19 e, este ano, em sua 64ª edição, retornaram em um novo formato: sem uma cidade-sede em cada uma das oito Regiões Esportivas do Estado, porém com sedes fixas por modalidades em cada uma dessas regiões, além de disputas distribuídas ao longo de três meses. Ao todo, 40 cidades participam da competição pela 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo, entre elas Atibaia, que é sede fixa de todos os jogos do vôlei sub-21 feminino e do grupo A do vôlei sub-21 masculino.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Na 64ª edição do torneio, iniciado neste mês de julho, Atibaia está representada em diversas modalidades: atletismo (feminino e masculino); basquetebol livre masculino; bocha livre masculino; ciclismo livre (feminino e masculino); futsal livre feminino; futsal sub-21 masculino; ginástica artística livre feminino; ginástica rítmica 14 anos feminino; handebol livre (feminino e masculino); judô livre (feminino e masculino); natação livre (feminino e masculino); taekwondo livre (feminino e masculino); tênis livre masculino; tênis de mesa livre masculino; e vôlei sub-21 (feminino e masculino).

Como principal sede do vôlei sub-21, Atibaia está recebendo jogos sempre aos finais de semana, no Ginásio José Pires Alvim (Elefantão), localizado no Conjunto Esportivo do Trabalhador (Av. Horácio Netto, nº 1061, Samambaia Parque Residencial). As primeiras disputas aconteceram nos dias 9 e 10, tanto no feminino quanto no masculino. No último fim de semana, sábado (16), aconteceram novas partidas, novamente no feminino e no masculino.

De acordo com o regulamento da competição, o critério de pontuação, por modalidade e sexo, é o seguinte: 1º Lugar – 9 pontos; 2º Lugar – 7 pontos; 3º Lugar – 6 pontos; 4º Lugar – 5 pontos; 5º Lugar – 4 pontos; 6º Lugar – 3 pontos; 7º Lugar – 2 pontos; e 8º Lugar – 1 ponto. A soma dessa pontuação definirá o município vencedor da 64ª edição dos Jogos Regionais de cada Região Esportiva. Vale lembrar que os melhores atletas das oito regiões se classificam para os Jogos Abertos “Horácio Baby Barioni”, com previsão de realização no mês de outubro, na cidade de Sorocaba.

Os Jogos Regionais são organizados pela Secretaria de Esporte do Governo do Estado de São Paulo e estão sendo disputados em oito Regiões Esportivas do território paulista, em duas categorias, sub-21 e livre, conforme boletins divulgados pelo Estado.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia