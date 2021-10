Atibaia goleia São Caetano e entra na zona de classificação para as quartas da Copa Paulista

O Atibaia goleou o São Caetano por 4 a 0 na tarde de sexta-feira (15), e voltou à zona de classificação do Grupo 4 da Copa Paulista. No estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, o Falcão alcançou a vitória com gols de Luan, no primeiro tempo, e de Felipe Menezes, Guilherme e Mascote, na etapa final.

Atibaia x São Caetano – Copa Paulista (Foto: Reprodução/ FPF TV)

Os três pontos colocaram o Atibaia na segunda colocação do Grupo 4, dentro do G-2, com dez pontos somados. O São Caetano é o quarto colocado, com nove. Os times lutam para garantir a classificação na última rodada da fase de grupos.

Nesta terça-feira (19), o Atibaia visita a Portuguesa, às 15h, no Canindé. No mesmo dia e horário, o São Caetano recebe o Juventus-SP, terceiro colocado, no estádio Anacleto Campanella.

