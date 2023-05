Atibaia participa dos Jogos da Melhor Idade com delegação de 120 pessoas

Entre os dias 29 de abril e 3 de maio, Atibaia participará da 25ª edição dos Jogos da Melhor Idade (JOMI), sendo representada por uma delegação de 120 pessoas disputando 13, das 14 modalidades. O evento acontece na cidade de Itapira e faz parte do calendário da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.

As modalidades que os atletas de Atibaia vão disputar são Atletismo, Bocha, Coreografia, Tênis de mesa, Tênis de campo, Buraco, Damas, Xadrez, Truco, Natação, Vôlei Adaptado Feminino/Masculino, Dominó e Dança de Salão.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O Comitê Dirigente da Delegação de Atibaia é representado pelo Conselho Municipal do Idoso, integrantes da sociedade civil, e Secretarias de Esportes e Lazer, Saúde, Assistência e Desenvolvimento Social.

O JOMI 2023 reúne 37 municípios da 4ª Região Esportista do Estado de São Paulo. Além dos representantes de Atibaia e Itapira, a competição conta com a participação de Aguaí, Águas da Prata, Águas de Lindoia, Americana, Amparo, Araras, Artur Nogueira, Bragança Paulista, Campinas, Casa Branca, Cordeirópolis, Itatiba, Jaguariúna, Leme, Limeira, Mococa, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Monte Alegre do Sul, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Pinhalzinho, Rio Claro, Santa Bárbara d’Oeste, São João da Boa Vista, Serra Negra, Socorro, Sumaré, Tambaú, Tuiuti, Valinhos, Vargem, Vargem Grande do Sul e Vinhedo.

Os Jogos da Melhor Idade têm por objetivo valorizar e estimular a prática esportiva, como fator de promoção de saúde e bem-estar, resgatando a autoestima para melhor convívio social da Melhor Idade. Participam dos JOMI idosos residentes dos municípios inscritos e/ou participantes em projetos sociais desenvolvidos ou esportivos desenvolvidos pelo município.

Para mais informações sobre o JOMI 2023 acesse https://itapira.sp.gov.br/pagina/25-deg-jogos-da-melhor-idade/153.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia