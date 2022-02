Atibaia receberá pela quinta vez o Duelo de Motos, maior competição de Motocross Estilo Livre do Brasil

Atibaia sediará, pela quinta vez, o Duelo de Motos – maior competição de Motocross Freestyle (estilo livre), ou FMX, do Brasil. Principal disputa da modalidade no calendário nacional, o Duelo de Motos 2022 acontecerá na arena do Centro de Convenções e a entrada é 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Atibaia. Os treinos serão de 25 a 27 de fevereiro e disputas de 4 a 6 de março. A final novamente será transmitida ao vivo, no domingo (6), durante o Programa Esporte Espetacular da Rede Globo.

O evento reunirá 10 pilotos, do Brasil e exterior, que mostrarão suas habilidades em Atibaia. A competição terá a presença de público, com 70% da capacidade do local. Haverá controle de acesso, com exigência da apresentação do cartão de vacinação contra a Covid-19 com as duas doses ou dose única, como em diversos eventos esportivos no país, além do uso de máscaras e disponibilização de álcool em gel em diversos pontos do Centro de Convenções. Será proibida entrada de coolers com bebidas e alimentos, exceto água.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Os preparativos para o Duelo de Motos 2022 tiveram início com a montagem de parte da estrutura necessária para a competição, na Arena do Centro de Convenções – espaço que será palco das acrobacias e manobras radicais dos pilotos. As rampas criadas na pista permitem que os pilotos alcancem grandes alturas com suas motos, garantindo adrenalina às disputas e muita emoção aos telespectadores, que também podem apreciar, de diferentes ângulos, uma amostra das belezas e encantos de Atibaia.

Conforme a Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura, o Duelo de Motos tem como objetivo fomentar e propagar no município a prática esportiva da modalidade (Motocross Estilo Livre – FMX), além de divulgar o nome de Atibaia e seus atrativos turísticos em rede nacional.

Atração do Verão Espetacular da Rede Globo, o Duelo de Motos reúne alguns dos melhores pilotos da modalidade.

Histórico de títulos nas edições de Atibaia

2017 – Duelo de Motos em Atibaia – Javier Villegas

2019 – Duelo de Motos em Atibaia – Fred Kyrillos

2020 – Duelo de Motos em Atibaia – Kiko Silva

2021 – Duelo de Motos em Atibaia – Fred Kyrillos

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia