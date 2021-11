Atibaia sedia Festival AirBadminton em 21 de novembro

No próximo dia 21 de novembro, Atibaia receberá o Festival AirBadminton oferecido pela Organização da Sociedade Civil (OSC) Nova Cati, em parceria com a Confederação Brasileira de Badminton – CBBd, e com apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer. O festival será realizado no Balneário Municipal (Avenida Bandeirantes, s/n – Vila Junqueira), das 8h às 13h, de forma gratuita. Não há restrições de idade e qualquer pessoa pode participar, basta comparecer ao local na data e horário do evento.

(Imagem Ilustrativa: anncapictures por Pixabay)

Com o objetivo de promover esporte, lazer e inclusão nas atividades esportivas, o Festival AirBadminton é direcionado para todas as idades e proporciona a prática em ambientes externos, como superfícies de grama, areia, parques, jardins, ruas, playgrounds e praias, possibilitando melhores medidas de cuidado e proteção contra a Covid-19.

O AirBadminton é um conceito de jogo que reúne peteca e raquete ao ar livre, uma modalidade nova e inclusiva, que vem se alinhar ao badminton com novas regras, novas quadras e uma nova peteca para esse fim. Utilizando as mesmas raquetes do esporte tradicional, a nova variação do badminton pode ser praticada em três estilos: simples (um jogador de cada lado), duplas (dois jogadores de cada lado) e trios (três jogadores de cada lado).

O projeto de disseminar a nova modalidade levou cinco anos para ser feito, começando com uma visão para desenvolver uma nova peteca ao ar livre com maior durabilidade, estabilidade e resistência ao vento para permitir que as pessoas tenham uma experiência mais positiva de badminton ao ar livre.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia