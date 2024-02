Estão abertas as inscrições para o 42º Torneio dos Trabalhadores de Atibaia

A Prefeitura de Atibaia está com as inscrições abertas para a 42ª edição do Torneio dos Trabalhadores “Troféu José Roberto Rosa”, o conhecido “Zé Bandola”. As competições estão programadas para acontecer entre os meses de fevereiro e maio, proporcionando uma emocionante jornada esportiva para os trabalhadores da região.

(Imagem Ilustrativa: anncapictures por Pixabay)

Inscrição

Os interessados em participar podem realizar suas inscrições até o dia 16 de fevereiro, pelo e-mail esportes@atibaia.sp.gov.br ou via WhatsApp pelo número (11) 99108-7036. É necessário preencher a Ficha de inscrição.

O Congresso Técnico, evento de presença obrigatória, está agendado para o dia 26 de fevereiro, às 19h30, no Cine Itá. No encontro serão discutidas as diretrizes do torneio e demais questões técnicas, garantindo o bom andamento das competições.

Modalidades

Ao todo, serão oferecidas 18 modalidades esportivas: Basquete, Bilhar, Biribol, Bocha, Damas, Dominó, Handebol, Futebol de Campo, Futebol 7 Society, Futevôlei, Futsal, Natação, Pebolim, Vôlei de Praia, Voleibol, Tênis de Mesa, Truco e Xadrez.

Participação

É importante ressaltar que cada empresa inscrita deverá contribuir com a doação de 1 litro de leite por pessoa inscrita, destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Atibaia, no dia do Congresso Técnico. Conforme a Secretaria de Esportes e Lazer, essa ação solidária fortalece o compromisso com a comunidade e promove a união em torno de uma causa nobre.

Podem participar do torneio somente trabalhadores regidos por CLT ou por contrato social, medida que busca garantir a integridade e a equidade das competições, proporcionando uma experiência justa e inclusiva para todos os participantes.

O Torneio dos Trabalhadores é uma oportunidade única de promover a prática esportiva, o espírito de equipe e o bem-estar entre os trabalhadores de Atibaia.

Sobre o homenageado

José Roberto Rosa, o conhecido “Zé Bandola”, foi servidor municipal, salva-vidas e segurança, muito atuante como árbitro de diversas modalidades esportivas, além de mestre de bateria e líder comunitário.

Apelidado carinhosamente de “Zé Bandola”, o homenageado tinha diversas habilidades e um amor inigualável por instrumentos musicais. Faleceu no ano de 2020, aos 53 anos de idade.

Regulamento

Para saber mais sobre o regulamento do 42º Torneio dos Trabalhadores é só clicar AQUI [Regulamento Torneio dos Trabalhadores].

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia