Atibaia será sede do 1º Campeonato de CrossFit da região

No próximo dia 12 de dezembro Atibaia receberá um evento voltado a uma das modalidades esportivas mais populares dos últimos tempos: o CrossFit. O Extreme Day, primeiro campeonato de CrossFit da região aberto ao público, será realizado das 9h às 19h no Conjunto Esportivo do Trabalhador Prof. Antonio Carlos Laureano (Ginásio de Esportes José Pires Alvim “Elefantão” – Av. Horácio Netto, nº 1061, Loanda).

(Imagem Ilustrativa: Taco Fleur por Pixabay)

Qualquer praticante pode se inscrever para participar da competição, basta seguir os pré-requisitos de cada categoria e, na retirada do kit (mochila, camiseta e medalha), apresentar cartão de vacinação contra a Covid-19 ou exame PCR, com no máximo 48h de antecedência, negativo para Coronavírus.

O Extreme Day também promoverá a solidariedade por meio da arrecadação, junto ao público espectador, de um quilo de ração a ser entregue ao Fundo Social de Solidariedade de Atibaia. O evento contará com praça de alimentação com food trucks e seguirá todas as medidas de sanitização contra a Covid-19.

De acordo com os organizadores, o Extreme Day é um campeonato de CrossFit com composição de equipes em duplas e trios, em três categorias distintas (Trio Iniciante, Trio Scale e Dupla RX, todas no masculino e no feminino), com quatro provas preparadas para testar o condicionamento de cada atleta em uma rotina geral de habilidades. Segundo os organizadores, no CrossFit há a prática de diversas modalidades como forma de buscar o melhor condicionamento possível e, no Extreme Day Atibaia, essas habilidades serão testadas, por exemplo, por meio de levantamento de peso, ginástica, corrida, entre outras disputas. Os três primeiros colocados de cada categoria receberão troféu e um kit oferecido pelos patrocinadores do evento.

Ainda conforme os organizadores, o objetivo do Extreme Day é promover a modalidade em Atibaia e região, mostrando ao público que o CrossFit é inclusivo, trabalha diversas habilidades e estimula o companheirismo entre os seus praticantes.

A primeira edição do Extreme Day Atibaia aconteceu no ano de 2016, no Centro de Convenções, com um formato diferente de provas, mas com o mesmo objetivo do modelo atual. O evento é uma realização da CrossFit Extreme Force e conta com o apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia