Atibaia vira placar com gol no fim e vence RB Brasil por 2 a 1 na Série A2 do Paulista

Com um gol nos minutos finais, o Atibaia virou o placar e venceu o Red Bull Brasil por 2 a 1 na noite desta quinta-feira, 22, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A2.

Atibaia vira no fim e vence RB Brasil na Série A2 (Foto: Gustavo Muniz/SC Atibaia)

O Red Bull Brasil saiu na frente do placar com Ramires, aos 39 minutos na etapa inicial, mas viu o Atibaia virar o placar no 2°tempo. Wesley Tanque empatou aos 16 minutos da etapa complementar e Guilherme, aos 43 minutos, virou a partida e deu a vitória ao Falcão.

Com a vitória, o Atibaia segue em quinto lugar, com 12 pontos. A equipe ainda não perdeu na Série A2, com três vitórias e três empates. Já o RB Brasil caiu para a sétima colocação, com sete pontos em seis jogos.

As duas equipes voltam a jogar neste sábado, 24. O Falcão enfrenta o Sertãozinho às 20h no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. O Red Bull Brasil visita o Juventus no mesmo horário, em duelo marcado para o estádio Ulrico Mursa, em Santos.

Fonte: Globoesporte.globo.com