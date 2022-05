Atletas atibaienses conquistam ótimos resultados no Paulista de Bicicross

Muita adrenalina e disputa acirrada marcaram a 3ª Etapa do Campeonato Paulista de Bicicross, que aconteceu na cidade de Paulínia, no último dia 15. Seis atletas do “Atibaia Bicicross Clube” participaram da competição, conquistando excelentes resultados. O evento contou com cerca de 450 pilotos de todo o Estado.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Na categoria “Girls 15/16 anos”, Melyssa Teixeira conquistou o 5º lugar; na “Cruiser 40/44 anos”, Ozório Araújo ficou em 6º; Artur Almendra o 8º lugar na “Cruiser 50+”; e Wellington Sampaio o 4º lugar na “Cruiser 35/39 anos”. O atleta Matheus Alves disputou a categoria “Junior” e João Reis a “MTB Open”, e ambos ficaram nas classificatórias.

O “Atibaia Bicicross Clube” tem o apoio da Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, e da Associação Desportiva Atibaiense.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia