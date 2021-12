Atletas de Handebol de Atibaia representam o Brasil em Mundial

As atletas de Atibaia, da categoria de base do handebol, Sofia Bragoni e Nathaly Mariano, estiveram na Sérvia representando o Brasil no Campeonato Mundial Escolar Sub-18. As duas iniciaram a carreira na Associação Desportiva Atibaiense.

(Foto: Reprodução/Site Prefeitura de Atibaia)

Atualmente, as atletas de Atibaia defendem o Esporte Clube Pinheiros e foram convocadas para representar o país no Mundial da Sérvia, colaborando para que o Brasil conquistasse o nono lugar na competição.

Na primeira fase, o Brasil enfrentou Alemanha e Romênia, o grupo mais complicado da competição. A equipe perdeu os dois jogos pelo mesmo placar, 21×16. Na sequência, venceu a Bulgária por 40×22 e a Dinamarca por 22×17, alcançando o nono lugar em uma competição mundial.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia