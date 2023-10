Campeonato de futebol de base mostra empenho de crianças e jovens no esporte em Atibaia

No último dia 7 de outubro, foram realizadas as finais do Campeonato de futebol de base Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17 de Atibaia. O Estádio Salvador Russani ficou lotado de torcedores, que assistiram e prestigiaram o domínio de bola das equipes. Durante todo o torneio, os times participantes mostraram garra e união em campo, fazendo com que o evento se tornasse um verdadeiro espetáculo.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

No Sub-11, a equipe Big Soccer sagrou-se campeã. Já no Sub-13, em um confronto emocionante, o Unidos do Tanque levantou a taça. E no Sub-15 e no Sub-17, o Brasinha mostrou domínio e conquistou o primeiro lugar.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Natação

A nadadora Luísa Pavão, da A3 de natação, participará nos dias 14 e 15 de outubro do Troféu Kim Mollo, um grande campeonato inter-regional que acontecerá na cidade de Mococa/SP. Luísa foi convocada após a seletiva Kim Mollo, realizada em Limeira/SP, e representará Atibaia na prova dos 100 metros.

Paratletismo

Os esportes paralímpicos também são destaque em Atibaia. O paratleta João Batista é deficiente visual e representará o município no Meeting Paralímpico Loterias Caixa, nas modalidades de arremesso de peso e lançamento de disco, dia 14 de outubro, em Porto Alegre/RS.

João Batista faz parte da APA (Associação Paradesportiva de Atibaia), que tem o objetivo de promover socialização e superação para PCDs (Pessoas com deficiência) e PCDIs (Pessoas com deficiência intelectual), por meio do esporte, impulsionando o desenvolvimento cognitivo e intelectual, o espírito competitivo, o equilíbrio, a satisfação pessoal e o sentimento de realização.

Tênis de Mesa

Estão abertas as inscrições para o 2º Aberto de Tênis de Mesa, Troféu Professor Sidney Cotrim Malmegrim, que acontecerá no dia 25 de novembro, na Sala Multiuso do Ginásio do Atibaia Jardim, a partir das 8h.

As inscrições podem ser realizadas pelo telefone (11) 99946-6305, com Paulo, e os interessados podem participar das categorias: Masculino – níveis A e B, e Feminino – Lady categoria Única, sem limite de idade. O evento é realizado pela ONG Nova Cati, Atibaia Table Tennis e Prefeitura de Atibaia.

Para realizar a inscrição é necessário doar 3kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados a entidades assistenciais de Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia