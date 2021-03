Clubes da região têm reunião com a FPF para discutir paralisação das divisões do Paulista

A Federação Paulista de Futebol realiza, nesta segunda-feira (29), reuniões com os clubes que disputam as três divisões do Campeonato Paulista para discutir a paralisação das Séries A1, A2 e A3.

Taubaté x Atibaia (Foto: Reprodução/ FPF)

Inicialmente, a paralisação seria até esta terça-feira, 30. Porém, o Governo de São Paulo prorrogou a fase emergencial até 11 de abril. Nesta fase do Plano São Paulo de retomada econômica, os eventos esportivos estão proibidos em todo o estado.

No encontro, a Federação Paulista de Futebol quer discutir com os clubes o futuro das competições. Na Série A1, o representante da região é o Red Bull Bragantino. O Massa Bruta mantém a rotina de treinos, mas a incerteza sobre a volta do torneio tem atrapalhado o planejamento do clube. A programação de treinos, por exemplo, vinha sendo definida de dois em dois dias.

Na Série A2, Atibaia e Taubaté são os clubes da região. O primeiro interrompeu os treinos enquanto não houver uma definição sobre a volta, e o segundo segue treinando normalmente. O Burro, que trocou de técnico, tem aproveitado esse período para Marcelo Martelotte conhecer melhor o elenco.

Na Série A3, o São José é o representante da região. A Águia do Vale também mantém a rotina de treinos. Fora de campo, o departamento jurídico do clube tenta reverter uma decisão da Justiça que impede o clube de inscrever novos atletas por causa de uma dívida com um atleta que defendeu a equipe em 2016.

