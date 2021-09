Começa a Copa Atibaia de Futebol 2021

No último domingo, dia 12 de setembro, teve início a edição 2021 da Copa Atibaia de Futebol – Troféu Sr. Nicolino de Oliveira, torneio de futebol de campo (gramado) da Liga Atibaiense de Futebol (LAF) com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, reunindo 20 equipes em disputa pelo grande troféu, além de premiações em dinheiro.

Destinada a atletas nascidos antes de 2005, a Copa Atibaia de Futebol está sendo disputada em partidas de 45 por 45 minutos, com dois jogos por campo em cada data da tabela do torneio, sempre com início às 9h e às 11h. Na primeira fase da competição, todos jogam contra todos dentro de cada grupo, em turno único, classificando-se os quatro melhores colocados gerais por grupo.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Cada vitória vale três pontos; cada empate um ponto; e a derrota não soma qualquer ponto à equipe. A cada três cartões amarelos o jogador é suspenso por uma partida; o cartão vermelho leva à suspensão por uma partida e não anula eventual cartão amarelo recebido anteriormente; e os cartões serão zerados somente na fase semifinal. Os critérios de desempate para a classificação nos grupos são, nesta ordem: maior número de pontos; maior número de vitórias; maior saldo de gols; maior número de gols marcados; confronto direto; e menor número de cartões vermelhos.

As partidas de oitavas, quartas, semifinais e final serão realizadas em eliminatória simples e, em caso de empate após o tempo regulamentar, serão decididas por meio de cobranças de pênaltis, sendo cinco para cada equipe e, persistindo o empate, cobranças alternadas.

Haverá troféu e medalhas para campeão, segundo e terceiro colocados na classificação geral; jogo de uniforme (meião, calção e camisa) para os dois finalistas; e troféu para o artilheiro da competição, para o melhor jogador da final e para o goleiro menos vazado (conforme índice técnico da LAF). A taxa de premiação (R$ 500 arrecadados por time no momento da inscrição) será revertida para as quatro melhores equipes da competição, na seguinte proporção: 1º lugar – R$ 6 mil; 2º lugar – R$ 2,5 mil; 3º lugar – R$ 1,5 mil; e 4º lugar – R$ 500.

Na primeira rodada da Copa Atibaia de Futebol, os jogos e resultados foram: pelo grupo A, São Luiz 3×2 Família e Boa Vista 0x5 União; pelo grupo B, Fortaleza 2×1 Napoli e Dragões da Ponte 2×1 Unidos do Tanque; pelo grupo C, Kaveirão 5×0 Real City e SPR 2×1 San Tomé; e, pelo grupo D, Unidos da Vila 1×3 Tanque e Unidos do Portão 5×1 São Roque. Ainda não entraram em campo as equipes Top Design (A), Portão (B), Caetetuba (C) e Brasinha (D).

Vale lembrar que, conforme regulamento da competição, em caso de briga individual, coletiva, W.O., vandalismo contra o patrimônio ou qualquer ato indisciplinar (racismo, ofensas e imoralidades), bem como participação irregular, de qualquer espécie, de qualquer jogador, equipe(s) e jogador(es) envolvidos serão eliminados da competição e ficarão o restante do ano vigente e o ano subsequente sem participarem dos eventos organizados pela LAF, independentemente de outras sanções cabíveis (analisadas de acordo com o relatório arbitral em súmula).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia