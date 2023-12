Como entrar em 2024 com mais energia e disposição

Com o dia a dia cada vez mais corrido, repleto de tarefas e prazos a cumprir, o final de ano chegou e o que você mais quer é tirar férias para descansar e recarregar as baterias, acertei? Afinal, a meta é entrar em 2024 com mais energia e disposição. E existem diversas maneiras de aumentar a nossa energia. Confira!

(Imagem Ilustrativa de Dimitris Vetsikas por Pixabay)

“Quando isso acontece, começo a avaliar a dieta, se está fazendo exercício e a qualidade do sono. Uma estratégia interessante que uso no meu consultório é perguntar se a pessoa está sonhando. Se sim, ela está indo ao sono profundo, e isso é positivo. É importante saber também sobre o ambiente familiar, de trabalho e as pressões sobre metas profissionais, que impactam na questão do estresse, assim como situações pessoais como uma perda familiar, separação, entre outras. Após essa conversa inicial, o médico avalia os exames do paciente, como hemograma, uma vez que o cansaço pode vir de uma anemia, de deficiência de vitaminas, algum distúrbio hormonal, hipotireoidismo ou baixa testosterona”, detalha Thiago Viana.

O médico esclarece ainda que os tratamentos podem ser realizados com fitoterápicos, medicamentos e reposições hormonais, conforme a necessidade de cada um, de maneira segura.

Tríade da energia e disposição

Há uma trinca que deve ser mantida em perfeita harmonia em nosso dia a dia:

Dieta (ou alimentação) equilibrada – com carboidratos, proteínas e gorduras boas, além de manter uma boa hidratação para que o corpo funcione corretamente. ; Sono em dia e com qualidade – “O sono é como se fosse o carregador do nosso corpo. Estabeleça uma rotina e respeite as horas de descanso”, recomenda o médico; Prática regular de exercícios físicos – “O exercício é como se fosse um “boost” natural. Não precisa ser um atleta olímpico, só mover o corpo já libera endorfina e te deixa mais alerta”.

“Coma bem, durma direito e faça um pouco de exercício. É o trio dinâmico da disposição”, resume o médico do esporte e nutrólogo.

Ele ensina que, para aqueles que treinam, uma boa pedida é o consumo diário ou regular de banana, que é rica em potássio; aveia, que é uma excelente fonte de carboidratos complexos e libera a energia gradualmente; espinafre, que é rico em ferro e ajuda a prevenir fadiga; ovos, super conhecidos como proteína de alta qualidade para a recuperação muscular; e salmão, que contém ácidos graxos ômega-3, para reduzir inflamações e melhorar a saúde cardiovascular.

Sabotadores de energia: descubra os seus

Podemos chamar de sabotadores de energia os comportamentos e/ou padrões de consumo que atrapalham as atividades cotidianas, drenando as nossas forças e vitalidade. Esses comportamentos são chamados assim por serem atitudes que, quando contínuas, nos levam a sabotar a nossa própria energia e disposição.

Açúcar refinado Alimentos processados Cafeína em excesso (e depois das 18h) Sedentarismo Excesso de telas Drogas Álcool Déficit de vitaminas e sais minerais Hormônios desregulados Obesidade Cigarro

“Os vilões da energia têm nome e sobrenome. O primeiro na lista são os açúcares refinados e alimentos processados. Evite esses alimentos. Outro sabotador é o excesso de cafeína. Aquela xícara de café é boa, mas quando você abusa, pode atrapalhar seu sono, gerando um ciclo vicioso. A falta de hidratação também entra nessa lista. É fundamental manter-se bem hidratado. Para a substituição, troque os lanches processados por opções naturais, como frutas e nuts (nozes). Reduza os açúcares adicionados e escolha fontes mais saudáveis, como mel ou frutas. E se está indo além do necessário na quantidade de café, talvez seja bom diminuir ou optar por chás. O importante é manter o equilíbrio”, ensina Thiago Viana.

A médica e nutróloga Eliana Teixeira, pós-graduada em endocrinologia e metabologia, lembra que as pessoas devem evitar o consumo de estimulantes e bebidas energéticas, principalmente quem possui dificuldade para dormir.

“Essas bebidas podem interferir no sono. Portanto, evite o consumo de bebidas energéticas e estimulantes, como café e guaraná em pó, pois vão trazer uma falsa sensação de energia durante o consumo (ou imediatamente após o consumo), e depois vão derrubar o seu rendimento. Outra recomendação importante é manter-se longe das telas após as 21h”, aponta.

Entre as situações que mais roubam a energia estão o sono desregulado (poucas horas e/ou sono picado), favorecendo com um quadro de fadiga no dia seguinte; um nível aumentado de estresse ou/e de ansiedade; além do uso de drogas e alguns medicamentos, como os indutores do sono, em que as pessoas acordam com menos energia.

“É fundamental procurar um médico que entenda sobre suplementação e parte hormonal-metabólica para rever os níveis de vitaminas, minerais e hormonais através de exames laboratoriais. Essa orientação é especialmente para pessoas com problemas de peso, excesso ou baixo peso; mulheres em menopausa ou em transição para a menopausa; mulheres com fluxo menstrual muito intenso; indivíduos com paladar muito infantil, que não se alimentam bem e não consomem frutas e verduras; vegetariano-vegano; e pessoas com doenças inflamatórias intestinais. Geralmente, esses grupos tendem a apresentar algum déficit de vitaminas, minerais, ou algum desequilíbrio hormonal”, alerta Eliana Teixeira.

10 maneiras simples de dar um impulso na energia

Defina três dias e horários na semana para iniciar alguma atividade física moderada e não negocie. Comece, nem que seja 30 minutos por sessão: o melhor momento é o agora, coloque-se em prioridade. Mantendo essa frequência, você vai conseguir observar os benefícios de melhora dos níveis de estresse, dos exames, da meta de emagrecimento, do perfil metabólico, da qualidade do sono, etc. Opte por uma atividade que gere mais prazer para você, isso ajuda a manter a constância, que é o que vai trazer resultados; Já para os ativos, o foco está em variar os treinos para evitar a monotonia. Introduza prática de alta intensidade para desafiar seu corpo; Combine proteínas e carboidratos após o exercício para uma recuperação eficaz; Para ambos os casos, a hidratação constante é a chave; Nunca subestime o poder de uma boa noite de sono, é como recarregar as baterias. Lembre-se, o importante é encontrar um equilíbrio sustentável que funcione para o seu estilo de vida; Faça exames regularmente para manter um bom nível de vitaminas, minerais e taxas hormonais. Níveis de vitaminas e minerais e hormônios desregulados podem estar associados à fadiga; Mantenha uma alimentação balanceada, adequada à atividade física, justamente para não sentir extrema fadiga durante, ou após, o exercício físico. Peça a ajuda de um profissional para ajustar a sua alimentação conforme o seu objetivo, para fazer a diferença na sua performance; Para os ativos, desafie-se, trace uma meta que possa superar, mas que seja possível de executar, pequenas metas executáveis ajudam a se manter motivado; Respeite as pausas e planilhas de treinos, cuidado com o overtraining. É necessário entender os limites do próprio corpo em cada momento, além de seguir o que está sendo proposto pelo profissional que está treinando você; Procure pessoas, amigos e bons profissionais, com os mesmos propósitos que você. Isso vai ajudar, mas não dependa somente do estímulo delas. Lembre-se que você é o único responsável por sua vida, saúde e bem-estar.

Fontes:

Eliana Teixeira (@draelianateixeira) é médica e nutróloga, pós-graduada em endocrinologia e metabologia. É diretora da Clínica Nutrologe, em Belo Horizonte.

Thiago Viana (@drthiagoviana) é médico do esporte, ortopedista e nutrólogo. Atende em sua clínica na cidade de Bauru, com foco em emagrecimento e melhora de performance.

Fonte: EuAtleta