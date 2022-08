Confira mitos e verdades sobre os treinos durante a menstruação

As mulheres sabem que quando a menstruação vem, o cansaço aumenta junto com o inchaço, eventuais dores no corpo e cabeça, cólicas e enjoos. Claro que não são todas as pessoas que menstruam que sentem esses sintomas, nem são todos os desconfortos que aparecem de uma vez só, no entanto é comum a pessoa que menstrua se sentir indisposta para as atividades diárias, imagine atividades físicas. Mas será que parar de treinar nesse período é bom ou ruim? E atrapalha mesmo o desempenho? O fluxo é interrompido na piscina? A obstetriz Mariana Betioli, especialista em parto normal e saúde íntima, e o o médico endocrinologista Ikaro Breder explicam para o Eu Atleta alguns mitos e verdades sobre a relação entre menstruação e exercícios. Conversamos também com a nutricionista Aline Ferreira, que dá dicas de alimentação para este período.

3 mitos

1. Mito: não é recomendado fazer exercício durante a menstruação

Não há nenhuma restrição para prática de exercícios físicos durante a menstruação. Pelo contrário! A atividade física libera endorfina, serotonina, dopamina e noradrenalina, o que produz uma sensação de bem-estar, melhora o humor e aumenta a tolerância à dor, o que diminui o desconforto da cólica. É importante também não suspender a prática durante toda a menstruação para não perder o ritmo. Mas dois ou três dias de descanso, em caso de cólicas fortes, podem ser bem-vindos

2. Mito: menstruação para quando estamos debaixo d’água

Mulheres que praticam atividades aquáticas têm uma preocupação a mais durante a menstruação. Além de terem menos opções de produtos de higiene para o período menstrual, precisam tomar alguns cuidados. É importante dizer que a menstruação não para quando estamos dentro da água, isso é um mito. O que acontece é que a água acaba fazendo uma pressão contrária e isso pode impedir a saída do fluxo temporariamente, mas depois vai voltar a sair, então é importante usar um produto adequado. O absorvente interno é uma alternativa, no entanto ele acaba absorvendo também muita água que entra no canal vaginal. Isso faz com que ele inche e, além de ser ruim ficar com a água do mar ou da piscina dentro do corpo, a retirada costuma ser incômoda. As melhores opções são os coletores e discos menstruais, que ficam dentro do corpo e além de impedir a descida do sangue, impedem também a entrada de água. Eles podem ser usados por mulheres de todas as idades e são bem confortáveis, além de serem melhores para a saúde íntima feminina.

3. Mito: absorventes não prejudicam atividade física

Usar produtos adequados para a higiene menstrual durante a atividade física é fundamental para que a mulher tenha conforto e também não prejudique a saúde íntima. Por isso, a recomendação é de que se evite usar absorventes porque eles abafam a vulva e aquecem a região, o que aumenta o risco de infecção, principalmente durante a atividade física. O mais confortável costuma ser usar o coletor (copinho) ou o disco menstrual, porque eles mantêm a região íntima arejada, podem ser usados na piscina também e não desregulam o pH vaginal como fazem os absorventes internos. Uma boa opção também é usar a calcinha absorvente. Só fique atenta para escolher uma que não tenha camadas plásticas, para não abafar a vulva.

4 verdades

1. Verdade: cólica atrapalha a performance

Se a cólica for muito intensa ou a mulher se sentir muito cansada, é importante não forçar demais. Reduzir ou até mesmo suspender a atividade física por dois ou três dias não vai prejudicar a performance geral, pelo contrário, essa desaceleração vai dar o descanso que o corpo pode estar precisando.

2. Verdade: menstruação atrapalha a performance

O endocrinologista Ikaro Breder explica que o ciclo menstrual completo é composto de diversas fases, nos quais há mudanças nos níveis de hormônios produzidos no hipotálamo (FSH, hormônio folículo estimulante; LH, hormônio luteinizante) e no ovário (estrógeno e progesterona). O médico lembra ainda que estudos científicos mostram que há, sim, queda de rendimento durante o período menstrual. Recentemente, um estudo feito com atletas australianas paraolímpicas e olímpicas durante a Olimpíada de Tóquio (2020) mostrou que elas referiam significativa preferência por competir na fase folicular, ou seja, logo após o período menstrual terminar.

“Há razões técnicas que poderiam explicar a queda de rendimento durante o período menstrual, como a presença de dores e cólicas; risco estético (vazamento de sangue pela roupa durante o treino); redução da hemoconcentração do sangue, ou seja, menor capacidade de carregar o oxigênio para os tecidos, devido à perda de hemácias; redução dos níveis de estrógeno circulante, um hormônio que tem atuação na capacidade de hipertrofia muscular”, explicou Ikaro Breder.

3. Verdade: Podemos melhorar o desempenho no exercício físico durante o período menstrual

Como, se acabamos de dizer que atrapalha? Ficando atenta aos sinais do corpo em cada fase do ciclo, podemos tirar o melhor de cada período. Observar o ciclo menstrual e correlacionar com o humor, disposição, libido e energia é muito importante para que possamos escolher a prática adequada para melhorar ainda mais o desempenho.

4. Verdade: durante a menstruação normalmente não temos muita energia

Por isso, é importante respeitar o corpo e adaptar o treino com exercícios mais leves. No final da menstruação a mulher já sente muito mais disposição e a libido também aumenta, é quando a atividade pode ser mais intensa. Depois da ovulação, vem a fase lútea, a pessoa tende a ficar mais introspectiva e os exercícios de intensidade moderada são os mais indicados.

“Para grande parte das mulheres, há uma queda no desempenho do exercício logo quando vem a menstruação. Os níveis de estrogênio estão mais baixos, mas vão subindo com o passar dos dias. Esse hormônio é o responsável pela nossa disposição e energia”, explica Betioli.

Dicas da nutricionista

Alimentos recomendados para a TPM e o período menstrual:

Banana: rica em triptofano, ajuda bastante no processo de redução de ansiedade, e também é rica em magnésio, então ajuda no processo de relaxamento;

Cacau ou chocolate amargo: antioxidante, controla os níveis de glicemia. Podemos fazer uma mousse de abacate, colocando um cacau com mel para reduzir a ansiedade;

Abacate: fonte de gorduras boas, que vai oferecer uma saciedade por mais tempo;

Aveia: rica em triptofano, precursora de serotonina, aumenta a saciedade, ajuda na regulação do processo intestinal;

Castanhas: além de melhorar a saciedade, a ingestão de proteínas ajuda no processo de relaxamento muscular, o que ajuda muito na cólica.

Vegetais verdes escuros: também ajuda no processo de relaxamento muscular.

“Podemos associar com atividade física, justamente alimentos que ajudem no relaxamento muscular. Mulheres que aumentam o consumo desses alimentos conseguem ter um melhor desempenho na atividade física, porque conseguimos otimizar a contração e o relaxamento muscular, melhorando o processo de recuperação. Banana e abacate são ótimos pré-treinos”, explica a nutricionista Aline Ferreira.

Fontes:

Aline Ferreira (@alineferreiranutri) é nutricionista especializada em nutrição clínica, funcional, esportiva e estética.

Mariana Betioli é obstetriz especialista em saúde íntima e CEO da Inciclo;

Ikaro Breder é médico endocrinologista e clínico. Possui título de Especialista pela Sociedade de Endocrinologia e Metabologia (SBEM); Trabalha em consultórios na região de Campinas, Paulínia e Americana; Integra a equipe da Unimed de Campinas e do São Lucas de Americana; Atualmente está fazendo Doutorado em Pesquisa Clínica, na UNICAMP; Durante o Doutorado, obteve o prêmio de melhor pesquisa no Congresso Brasileiro de Obesidade (ABESO – 2021) e no Congresso Brasileiro de Aterosclerose (2021); Médico destaque da Plataforma Doctoralia, em 2020.

