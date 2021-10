Corrida: Como aquecer para provas de 5 km e 10 km?

O aquecimento é uma etapa muito importante para os corredores e o seu objetivo é preparar o corpo para o treino ou para uma prova. Se está sentindo que o seu começo de corrida está difícil e arrastado, talvez você deva dedicar um pouco mais de tempo e atenção ao aquecimento.

(Imagem Ilustrativa: SAM7682 por Pixabay)

Se o seu objetivo é se dar bem nas competições, o sucesso do seu aquecimento depende da hora em que você chega no local da prova. É importante chegar com antecedência, para dar tempo de fazer tudo com calma, estacionar o carro, pegar o chip, ir ao banheiro, falar com as pessoas. Ficar ansioso por causa da pressa para chegar gera um desgaste mental e físico, o que pode facilmente se transformar em segundos ou minutos a mais na sua prova.

Confira algumas sugestões para duas das principais distâncias das corridas de rua, 5 km e 10 km, para quem busca performance nas provas:

5 km

Uma boa estratégia é aquecer entre 10 e 20 minutos, começando de forma tranquila e progredindo o ritmo aos poucos. Os últimos dois ou três minutos podem ser bem próximos ao seu ritmo de largada de prova.

10 km

Aqui o aquecimento pode ser um pouco menor, algo entre 8 e 15 minutos no mesmo esquema de corrida progressiva, terminando próximo ao seu ritmo de largada. Pode ser que um gel de carboidrato entre o aquecimento e a largada seja uma boa ideia, aumentando as suas chances de um final mais forte.

Fonte: EuAtleta