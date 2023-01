Corrida de rua: fuja dos treinos longos no verão

Você não precisa correr uma maratona para se considerar um corredor. Com uma corrida de 5 km você já sente o gosto do desafio e colhe diversos benefícios da corrida, como a melhora na disposição, no sono, no humor a até na prevenção de doenças, por exemplo. Confira quatro dicas para mandar bem nas suas provas.

Adote a viseira

Use viseiras e deixe o boné em casa. A cabeça dissipa aproximadamente 30% do calor que produzimos; se estiver coberta, pode prejudicar bastante a sua capacidade de regular a temperatura corporal e de se refrescar durante a corrida.

Fortaleça a musculatura

É provável que as corridas longas e os treinos de velocidade sejam as melhores alternativas para produzir as mudanças necessárias para uma corrida mais rápida. Dito isso, a musculação pode ajudar na construção de um corpo mais forte. E para alguns resultados, você precisará de anos de treino contínuo sem se machucar. Entretanto, é importante verificar se você tem tempo para malhar e se tem tempo para descansar disso. Não se sobrecarregue colocando atividades demais na semana, isso pode deixá-lo menos veloz.

Não participe de muitas competições por ano

Competir a toda hora talvez não seja uma boa ideia, principalmente se você for um iniciante. Muitas provas em pouco tempo podem gerar um desgaste desnecessário. Mesmo que você encare a experiência como um treino, a tendência é que você acelere mais do que o programado. Varie as distâncias dos objetivos. Treine em busca de dois ou três excelentes resultados por ano, e de preferência, em distância diferentes.

Procure programar treinos e provas longas para o inverno

Fugir de treinos muito longos no calor do verão talvez prolongue a sua carreira por alguns anos.

